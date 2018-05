Air Algérie : Perturbation jusqu’à demain

Air Algérie a annoncé des retards et des perturbations sur ses vols vers la France, jusqu’à mercredi suite à un mouvement social des fonctionnaires français, a-t-elle indiqué dans un communiqué. "En raison de la grève générale des fonctionnaires français prévues depuis hier à partir de 18h jusqu'à demain à 6h du matin, Air Algérie informe ses passagers que le trafic aérien de et vers la France sera touché", a précisé la même source. En conséquence, des retards et perturbations affecteront tous les vols survolant le territoire français, a-t-elle avisé. A rappeler qu'un appel à la grève, lancé par plusieurs syndicats de fonctionnaires en France, doit se traduire par des services publics au ralenti ou carrément à l'arrêt, avec des perturbations évidentes du trafic aérien vers ce pays.