M. Mebarki reçoit l'ambassadrice de Suisse à Alger : Mise œuvre de nouveaux programmes de formation

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohammed Mebarki, a reçu hier l'ambassadrice de Suisse à Alger, Mme Muriel Berset Kohen au terme de sa mission en Algérie, avec laquelle il a été convenu de mettre en œuvre de nouveaux projets, notamment le jumelage entre établissements de formation et le perfectionnement des formateurs, a indiqué un communiqué du ministère. Il a été convenu également la modernisation des moyens technico-pédagogiques d'appui à la formation et la participation active des firmes industrielles, dans l'effort de réforme du dispositif d'ingénierie pédagogique, a précisé la même source, ajoutant que la rencontre a été l'occasion pour le ministre d'évoquer les actions menées, en coopération avec la Suisse dans le domaine de l'ingénierie pédagogique. M. Mebarki a tenu, en particulier, à rappeler que le secteur de la formation professionnelle, en bénéficiant de 2014 à 2017, d'un projet pluriannuel d'appui à la mise en place de la filière de formation liée à la gestion du commerce de détail, avec le soutien du département de la formation du Canton de Genève, a lancé les bases d'une refonte des méthodologies d'élaboration des programmes et d'évaluation des cursus de formation liées aux services et de l'orientation des apprentis.