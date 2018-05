Compétition "Inter-Lycées" : M. Gaïd Salah félicite l'Ecole des Cadets de la Nation de Sétif

Le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a adressé ses "vives félicitations" à l'Ecole des Cadets de la Nation de Sétif qui a remporté la 3e édition de la Compétition "Inter-lycées", indique hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Suite au succès de l'équipe de l'Ecole des Cadets de la Nation de Sétif en 5e Région militaire, qui a remporté le titre de la finale de la 3e édition de la Compétition "Inter-Lycées", face à la sélection des Lycées de Skikda, le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense Nntionale, chef d'état-major de l'ANP, a exprimé ses vives félicitations à la Direction de l'Ecole, et à travers elle, aux Cadets lauréats du titre, pour le résultat remarquable enregistré, en les exhortant à la nécessité de poursuivre les efforts et à la persévérance dans leurs hautes études scientifiques, ainsi que de faire preuve d'un comportement exemplaire tout au long de leur cursus de formation", précise la même source. "Cette consécration méritée, qui s'ajoute aux résultats excellents qui ne cessent d'être réalisés par les Ecoles des Cadets de la Nation, créées à la faveur de la décision de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, confirme la qualité de la formation dispensée par les établissements de formation de l'ANP, grâce au suivi permanent et l'importance que lui accorde le Haut Commandement, qui a réuni tous les facteurs de succès pour ces viviers de formation, pour les ériger en un pôle d'excellence, pourvoyant notre armée en élites militaires futures", souligne le communiqué du MDN.