Bejaia : Relogement de 100 familles

La commune d’Oued Ghir a enregistré une opération de distribution de 100 logements LPL dont 31 logements destinés aux familles recasées depuis plusieurs années au village de Mellala. Ainsi, l’assemblée populaire communale, a sa tête son dynamique président, Yacine Ramdani, a tenu sa promesse envers les 31 familles recasées des bidonvilles «Tibarakine» au village de Mellala après plus de trente années de précarité dans des pièces très exiguës et sous les toitures de tôle de zinc surtout en période de chaleur et de froid. L’opération de relogement s’est effectuée dans de bonnes conditions où les familles étaient déjà prêtes pour regagner leur nouveau logement situé sur le flan de la colline d’Oued Ghir. Des logements qui comportent toutes les commodités pour un cadre de vie agréable. Cette opération est la plus importante dans cette commune. Par ailleurs la commune d’Oued Ghir abrite également l’important pôle de 16.000 logements tous segments confondus en voie de réalisation pour la nouvelle ville de Bejaia. Ainsi, les familles relogées ont accueillis le ramadhan 2018 dans de bonnes conditions, de l’eau potable H/24, l’éclairage public pour plus de sécurité et des aires de jeux pour les enfants.

Après le relogement des familles, les baraques ont été totalement démolies et l’assiette du terrain relevant de la commune servira à la réalisation d’infrastructures scolaires pour la commune.

M. Laouer