Paiement des créances des entreprises de bâtiments : La Caisse nationale du logement se dote d’une plateforme numérique

Le ministre de l’Habitat de l’urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar a procédé hier au lancement de la plate-forme numérique consacrée par la Caisse nationale du logement (CNL), au paiement des créances et dus des entreprises et bureaux d’études en charge de réalisation des projets du secteur. «Cette opération inscrite dans le plan d’action du gouvernement a été conçue dans le cadre de la numérisation et la modernisation du secteur», a indiqué le ministre dans une allocution prononcée à cette occasion. Elle reflète selon M. Temmar, la volonté du secteur à consacrer les conditions d’un travail rapide et moderne, ce qui permettra de consolider la relation que le ministère œuvre à instaurer avec les différents acteurs du secteur.

Une relation de confiance mutuelle et de communication continue à travers un environnement de travail positif transparent et efficace à même de permettre d’améliorer la cadence des travaux au niveau des chantiers, le respect des délais et des calendriers de réalisation. Cette plateforme numérique permettra également selon le ministre d’économiser l’effort et le temps et de garantir une meilleure gestion des projets. Le ministre a estimé, en outre, que la réussite du secteur dépend de la réussite de tous les acteurs activant dans le processus de bâtiments et de construction, d’où la nécessité, dira t-il de fournir de tels mécanismes qui garantira la modernisation du secteur. Le ministre qui a observé, avec l’assistance, une minute de silence en hommage aux victimes du séisme de Boumerdès qui a eu lieu un 21 mai 2003, a appelé l’ensemble des acteurs du secteur, au respect des normes parasismiques applicables dans la construction des bâtiments d’autant plus que l’Algérie est un pays souvent confronté aux risques sismiques. Dans ce cadre, il rappelle le rôle de l’organisme de contrôle de bâtiment qui doit selon le ministre renforcer le contrôle et le suivi rigoureux afin d’assurer le respect des règles de construction.

Il convient de souligner également que les représentants des entreprises présent a cette occasion, se sont félicités du lancement de cette plate-forme numérique qui permettra selon eux, de soulager nombre d’entreprises par rapport au suivi de leur situation de paiement. Le système permettra également, ont ils ajouté, de régler le problème de projection des entreprises en matière d’approvisionnement. A la même occasion une convention a été signée entre la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP) et la Caisse nationale de logement (CNL), afin de permettre le transfert direct de l’argent versé par les souscripteurs aux différentes formules de logement de la CNEP à la CNL. Rappelons que depuis le mois de mars dernier, la CNL a pris en charge toutes les étapes relatives au paiement des logements promotionnel aidé (LPA), notamment, et qu’elle s’acquittera également des créances auprès des promoteurs. Selon les professionnels du secteur, entre autre le premier vice-président de l’ONPI, l’objectif assigné à la nouvelle démarche est en fait d’éviter les transactions douteuses, pouvant éventuellement survenir entre les citoyens et «certains promoteurs immobiliers». Ce qui est donc visé, c’est d’assurer le suivi rigoureux dont fera l’objet les promoteurs à travers toutes les wilayas du pays logement promotionnel aidé. A noter dans le décret exécutif modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 10-235 du 5 octobre 2010, les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement LPA, a été fixé à 700.000 DA lorsque le revenu est inférieur ou égal à quatre fois le salaire national minimum garanti.

Salima Ettouahria