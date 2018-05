Les marchés durant le mois de Ramadan : Large approvisionnement en viandes

L’approvisionnement du marché en viandes rouges et blanches durant le mois de Ramadan sera normal et en quantités suffisantes. C’est ce qu’a affirmé le directeur général du Groupe industriel Agro-logistique (AGROLOG), M. Djahid Abdelwahab Zefizef. Dans une déclaration à la presse nationale, il mettra en exergue que le Groupe qu’il dirige a pris toutes les mesures a même de garantir la disponibilité des viandes de «qualité» et ce, selon la demande, pendant tout le mois sacré. Il révèle la mise sur le marché de pas moins de 2.000 têtes de veau et 12.000 moutons pour le début du Ramadhan. «3.000 moutons et 500 bovins ont été égorgés durant les premiers jours, ce chiffre augmentera progressivement durant ce mois, en fonction de la demande», a-t-il précisé.

M. Zefizef a assuré en outre que les prix seront très «abordables et attractifs et à la portée des toutes les bourses», notamment avec les offres spéciales et attractives présentées aux clients au niveau des marchés de solidarité au niveau national. Il affirme par ailleurs que AGROLOG va garantir l’approvisionnement du marché national avec 50.000 tonnes de viandes rouges annuellement, et ce, après l’entrée en service fin 2018 de deux nouveaux complexes d’abattage. Il s’agit l’abattoir de Annaba et de Boukteb, sis dans la wilaya d’El-Bayadh. «Cette quantité va permettre de couvrir 25% de la consommation nationale», a-t-il affirmé, tout en ajoutant que ces deux nouvelles structures vont créer des emplois pour les jeunes de la région et mettre fin à l’abattage clandestin qui prend de plus en plus d’ampleur dans la région. Dans le même ordre d’idées, Il rappelle que le groupe (AGROLOG) dispose déjà de deux complexes d’abattage, le premier à Hassi Bahbah, dans la wilaya de Djelfa, d’une capacité de 16.800 tonnes par an, et le deuxième à Ain M’lila, à Oum El-Bouaghi, d’une capacité de 12.000 tonnes par an. «On compte, d’ailleurs, augmenté le nombre de travailleurs, dans ces abattoirs de 30 à 65 personnes, afin d’augmenter la proportion de la production et couvrir le marché national avec un produit local», a-t-il indiqué. Sur un autre volet, il a rappelé qu’en prévision du mois sacré du Ramadhan, l’Algérie a importé pas moins de 25.000 tonnes de viandes pour optimiser la couverture de la demande nationale sur ce produit. Cette quantité viendra donc en appoint, à la production locale en viande. Cette dernière, durant l’année en cours, est estimée à dix millions de quintaux, soit 5 quintaux pour la viande rouge et 5 autres pour la viande blanche. Pour garantir une quantité abondante et éviter la hausse des prix de ce produit, surtout que la consommation de ce produit augmente durant ce mois béni, le gouvernement a attribué 138 licences par le ministère de l’Agriculture à des opérateurs nationaux privés pour l’importation de viandes bovines, dont 120 certificats sanitaires ont été soumis pour l’importation de veaux vivant destinés a être abattu en Algérie sachant que les Algériens consomment entre 40 et 50.000 tonnes de viandes rouges bovines par mois. A rappeler que le taux d’autosuffisance en viande bovine sur le marché local est de 55%. C’est dans ce sens que les pouvoirs publics et les professionnels de la filière viandes rouges ont convenu ensemble d'un nouveau dispositif en vue d'assurer l'autosuffisance du pays en ce produit alimentaire et d'en réduire les importations jusqu'à arriver à zéro importation d'ici 2019. A noter que l’Algérie compte seulement 2 millions de têtes de bovins et 25 millions de têtes d’ovins, une quantité en deçà des besoins de la population dans un pays qui compte 40 millions d’habitants.

Sarah A. Benali Cherif