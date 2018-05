Révision du règlement intérieur de l’APN : Un maillon essentiel

Les membres de l’APN, toutes couleurs politiques confondues, ont émis, hier, nombre d’observations et de réserves quant à certaines dispositions du projet de loi relatif au règlement intérieur de l’Assemblée soumis à leur appréciation, pour examen et débat. C’est du moins ce qui ressort de la séance plénière organisée par cette institution parlementaire.

En effet, les nombreux intervenants se sont, tous, accordés à dire que plusieurs articles de ce texte nécessitent davantage de discussions. Cela a été souligné notamment par le député Benlakhdar Naoum (FLN) qui a plaidé la révision des articles 68 et 69 du projet de loi, lesquels articles régissent les absences non justifiées prévoyant des sanctions. En effet, ces articles soulignent, notamment, qu’en cas d’absence lors des travaux parlementaires des commissions ou des plénières, le bureau du président prendra les dispositions nécessaires pour sanctionner toute absence. Il convient de signaler, dans ce contexte, que les absences justifiées sont tolérées. Les dispositions de l’article 68 définissent à cet égard les absences tolérées, citant, la participation des députés à une activité officielle au niveau de sa circonscription électorale, une mission à l’étranger, leur participation à une activité organisée à l’échelle locale ou nationale, mais aussi les congés de maladie ou de maternité. A préciser, les sanctions prévues par l’article 69 peuvent aller d’un simple «avertissement écrit» à une «ponction» sur salaire, cela s’entend, «dans le cas où le député cumule trois absences non justifiée durant la session». Cela dit et dans le cas où l’absence non justifiée perdure pour s’étaler encore sur trois autres jours consécutifs durant la même session, le député sera interdit de porter sa candidature pour un poste au niveau des instances de l’APN, au titre du prochain renouvellement, soulignent les disposition du texte présenté hier pour débat. Abondant sur cette même question d’absentéisme, plusieurs députés ont regretté qu’il y ait recours à des termes aussi stricts que ceux inhérents aux sanctions. «Il ne manquerait plus qu’on nous demande de ramener nos parents», tance, à ce propos, le député Hakim Berri du RND. Lui emboîtant le pas, le député Nacereddine Aouinet du Front El Moustakbal, s’est longuement exprimé sur cette même question souhaitant voir une «étude approfondie sur les causes de ces absences». Le même parlementaire a par ailleurs affirmé que «la loi fondamentale du pays a chargé le député de différentes missions, dont le contrôle, la législation et la transmission des préoccupations du citoyen».



Plusieurs amendements proposés



Le député Youcef Bekkouche du même parti a, pour sa part, estimé que les droits de l’opposition consacrés par la Constitution n’ont pas été mis en valeur, selon lui, dans le projet du texte. Aussi et alors que nombre de députés ont vivement critiqué le contenu du projet de loi présenté pour débat, comme c’est par exemple le cas pour M. Lakhdar Benkhellaf de l’union Ennahda, El Adala et El Bina, d’autres parlementaires ont souhaité revoir les articles 9 et 12 de ce texte, relatifs respectivement à la composante du bureau de l’APN avec 9 vice-présidents, et aux commissions parlementaires de cette institution, lesquelles commissions sont au nombre de douze.

Pour des députés, à l’image de M. Mohamed Guigi du RND, ce nombre est «plutôt élevé». L’intervenant a également proposé de revoir à la hausse le seuil minimum des membres des groupes parlementaire pour le voir grimper de dix, actuellement, à vingt, au minimum, suggère ce membre de l’Assemblée Populaire Nationale.

A retenir, le projet de loi relatif au règlement intérieur de l’APN «figure parmi les fondements de base pour l’organisation et la gestion des organes et instances de l’APN», comme souligné d’ailleurs par le président de cette institution parlementaire. Ainsi, donc, le règlement intérieur est important à telle enseigne qu’il a été cité dans la Constitution. En effet, selon les dispositions de l’article 186 de la loi fondamentale du pays, le Conseil constitutionnel se prononce sur «la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement», de même que l’article 132 de la Constitution stipule, notamment, que l'APN et le Conseil de la nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur, rappelle M. Bouhadja.

Le président de l’APN, qui souligne que la révision du règlement intérieur en vigueur constitue un maillon essentiel s’inscrivant dans le cadre du parachèvement du parcours de la réforme constitutionnelle et politique issue de la nouvelle Constitution, notera que le rôle du Parlement – qui est désormais consacré en tant qu'institution constitutionnelle composée des différentes forces politiques du pays – est de promouvoir l’exercice démocratique et la performance institutionnelle mais aussi de garantir l’équilibre entre les institutions constitutionnelles. Le président de l’APN notera que ce projet de texte vient ainsi mettre en conformité le règlement intérieur de l’APN avec les dispositions de la Constitution révisée en 2016 et avec les dispositions de la loi organique n°16-12 fixant l'organisation, le fonctionnement, de l’APN et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du parlement et le gouvernement. Cette actualisation devient donc un impératif, en réponse aux exigences et à la nature du travail législatif et parlementaire et ce, à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles.



Révision du règlement intérieur pour l’adapter aux nouvelles exigences



Fort de pas moins de 151 articles, ce projet de loi intervient aussi pour «créer une cohérence entre ses articles et combler les vides juridiques», sur la base de l'expérience acquise durant les précédentes législatures, comme indiqué par le rapporteur de la commission juridique et administrative de l'Assemblée, Nabi Hebri, lors de la lecture du rapport préliminaire relatif à ce projet de texte. Il faut savoir dans ce contexte que le projet de loi recèle nombre d’articles organisant les mesures relatives à l'ouverture de la législature, à la validation de la qualité de membre, à l'élection du président de l'APN et au procédé d'élection du président de l'Assemblée. «Le projet de texte organise les organes et instances de l'Assemblée : le bureau de l'Assemblée ; les commissions permanentes ; la conférence des présidents ; le comité de coordination et les groupes parlementaires», souligne-t-on. Pour ce qui est de la composante du bureau de l'Assemblée, celle-ci sera composé du président de l'Assemblée et de 9 vice-présidents qui sont élus pour un mandat d'une année renouvelable. Selon les dispositions du nouveau texte, «les représentants des formations habilitées à former un groupe parlementaire s'accordent, lors d'une réunion, convoquée par le président de l'Assemblée, sur la répartition des postes des vice-présidents entre les formations qu'ils représentent, sur la base de leur représentation proportionnelle». En ce qui concerne les commissions permanentes, celles-ci seront au nombre de douze. La commission permanente «peut organiser des journées parlementaires sur un sujet relevant de sa compétence, à l'initiative de son bureau et après l'aval du bureau de l'Assemblée. Elle ne peut organiser plus d'une journée parlementaire durant la session parlementaire». Autre remarque importante à mettre en exergue, il pourrait y avoir une mise sur pied «d'une mission temporaire d'information sur un sujet précis ou une situation donnée, à la demande d'une commission permanente, déposée auprès du bureau de l'Assemblée dix jours avant la date proposée pour le début du travail de la mission. Dans le cas où la demande est acceptée, le président de l'APN soumet le programme de la mission au Premier ministre et dans le cas d'un refus de la demande, le président de l'APN informe le président de la commission concernée. Chaque mission temporaire d'information, composée de 7 à 9 membres au maximum, élabore un rapport sur sa mission pour le présenter au président de l'Assemblée».

Par ailleurs et s’agissant des groupes parlementaires, il est bon de savoir que chaque groupe parlementaire devrait compter dix députés au minimum, souligne le texte qui précise qu’un député ne peut faire partie de plus d'un groupe parlementaire.

Soraya Guemmouri