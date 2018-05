Centre Cynégétique de Zéralda : Préserver le cerf de Berbérie

A l’heure actuelle, l’unique repaire du cerf de Berbérie, qui colonisait autrefois toute l’Algérie, se situe dans les localités de l’est aux frontières de la Tunisie dans un rectangle délimité par Annaba, Souk-Ahras, Gardimaou et Tabarka, ce qui a poussé le centre cynégétique de Zéralda d’élaborer un programme de coopération avec le voisin pour sauvegarder l’espèce menacée de développement.

La directrice du centre, Mme Badia Lahmar, a souligné que l’objectif du centre est de parvenir à constituer un groupe de reproducteurs transférés ensuite dans diverses régions. Des femelles issues des réserves tunisiennes sont venues renforcer le groupe pour améliorer son potentiel génétique.

D’autres plans sont en cours comme celui localisé dans la forêt de l’Akfadou à Béjaia où un enclos de 200 hectares est destiné à gérer l’espèce. L’effectif présent est de 18 individus dont 10 naissances.

Des études sont aussi engagées à Médéa en collaboration avec l’École nationale supérieure agronomique d’Alger pour rassembler les connaissances scientifiques à ce sujet. Mais le danger le plus grave menaçant le cerf est le braconnage et la chasse illicite pour tirer profit de sa viande ou de ses bois utilisés dans l’artisanat.

Le centre milite en faveur de l’élimination des causes du déclin de l’espèce par une sévère législation et une sensibilisation de la population sans omettre la réouverture de la chasse sur la base d’un plan cynégétique spécifique. Si quelques dizaines d’individus sont dans les réserves, en revanche, il est difficile d’effectuer un recensement des populations naturelles menacées par la destruction de l’habitat et les incendies ainsi que la consanguinité. Tous ces éléments ont fait que la loi sur la chasse de 1980 a permis la promulgation d’un décret de protection des espèces menacées parmi lesquelles se trouve le cerf. D’autres espèces nécessitent protection comme la gazelle, la perdrix ou encore l’outarde. L’élevage constitue alors un moyen d’éviter la ponction anarchique d’individus de certaines espèces dans la nature : la chasse régulée est un choix adopté dans ce sens. A souligner que la 1re session de stage de formation en vue de l’obtention de l’attestation d’habilitation à être titulaire du permis de chasse était d’ailleurs tenue au niveau du centre cynégétique en mars dernier.

M. A.