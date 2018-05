Gestion des déchets : L’urgence d’un tri sélectif

Les employés de l’EPIC communal de collecte de déchets ménagers (CODEM) de Tizi-Ouzou sont depuis le début du mois sacré de Ramadhan appelés à fournir plus d’effort pour collecter le surplus de déchets générés en pareille occasion où l’on en enregistre une nette augmentation. En effet, la collecte d’ordures dans cette commune du chef-lieu est passée durant les deux premiers jours de ce mois de 130 à près de 210 tonnes, soit 80 tonnes de plus par rapport aux jours d’avant le Ramadhan, selon le directeur de cette entreprise, Mourad Ferroudj, qui a assuré que tous les moyens aussi bien matériels qu’humains ont été mobilisés pour faire face à cette nouvelle situation. Ainsi, le directeur de l’EPIC CODEM a fait état du renforcement de la flottille de son entreprise par la mobilisation de deux camions gros tonnages en appoint pour la collecte des ordures ménagères mais aussi des ordures générées par l’activité commerciale au niveau des grands axes de 11h à 17h afin de permettre aux citoyens de passer leurs soirées nocturnes loin des odeurs nauséabondes et dans de meilleures conditions d’hygiène. En sus de cette équipe mobilisée en renfort, deux autres brigades interviennent, une durant la période allant de 00h à 06h et une autre de 07h à 11h30, pour collecter les ordures ménagères au niveau de la nouvelle ville et le milieu rural, notamment les villages Bouhinoun, Chemlal, Betrouna, Tala Athmane… Dans la brigade de nuit, l’entreprise CODEM a mobilisé en double rotation 10 camions bennes-tasseuses qui ont collecté durant ces deux premiers jours une moyenne de 80 à 90 tonnes d’ordures. La brigade de jour est composée quant à elle de 8 camions bennes-tasseuses et un tracteur. Cette dernière a collecté durant la période indiquée quelque 55 tonnes de déchets, a fait savoir le directeur de CODEM. En plus des ordures ménagères de la commune de Tizi-Ouzou, les employés de CODEM sont, selon son directeur, souvent contraints à collecter des ordures générées par d’autres communes qui sont acheminées par les citoyens de ces communes vers les points de collectes installés aux entrées de la ville des Genêts et ce, faute de prise en charge de cette question de la collecte des ordures par ces communes qui ne disposent pas de décharges contrôlées ni encore moins de centres d’enfouissements techniques (CET) des ordures. Cette situation exige des employés de CODEM de fournir un effort supplémentaire et parfois au détriment d’autres points de la commune employeuse, a encore souligné notre interlocuteur.

Pour assurer une meilleure salubrité de la commune et un meilleur cadre de vie à ses habitants, le premier responsable de CODEM a insisté sur la nécessité du strict respect et de l’exécution par aussi bien les institutions que les habitants de l’arrêté municipal fixant les horaires et les endroits de dépôt des ordures ménagères. L’application de cet arrêté permettra une meilleure prise en charge de la collecte des ordures et facilitera la tâche des agents de nettoiement, une tâche difficile mais noble. Il faut toutefois faire part des efforts importants que ne cessent de déployer cette entreprise communale de collecte d’ordures pour redorer un tant soit peu l’image de cette ville où l’on constate de plus en plus d’amoncellements d’ordures à même les trottoirs et espaces des quartiers et cités, comme ce fut le cas avant la création de cette entreprise. Il faut signaler que sur les 847 tonnes d’ordures journalières générée par la wilaya de Tizi-Ouzou, une moyenne de 110 tonnes est enregistrée dans la commune du chef-lieu. Sur les 847 tonnes de déchets générés par la wilaya, seulement 346 tonnes sont traitées au niveau des trois centres d’enfouissements techniques et quatre décharges contrôlées fonctionnelles au niveau de la wilaya. Le reste de cette quantité importante d’ordure est jeté dans la nature, notamment aux abords des routes, dans les ravins et autres espaces non destinés à accueillir ces ordures, donnant ainsi une image désolante à l’environnement de la région.

Devant cette situation, des efforts sont en train d’être déployés par les autorités de wilaya et les localités locales pour aller vers la généralisation du tri sélectif aussi bien en amont qu’en aval pour le traitement et la valorisation de ces déchets. Dans certains villages de la wilaya ce procédé de traitement d’ordures est mis en œuvre par les comités de ces villages et le mouvement associatif.

Bel. Adrar