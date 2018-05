Protection de l’environnement : Une affaire sociétale

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a affirmé à Guelma que «la protection de l’environnement était une affaire sociale et sociétale plutôt que technique».

Au cours d’une rencontre avec les représentants de la société civile, tenue à la maison de la culture Abdelhamid-Chafai, dans le cadre de sa visite de travail dans cette wilaya, la ministre a précisé que ‘‘la volonté politique, la technologie, et les budgets colossaux pour la protection de l’environnement ne peuvent à eux seuls atteindre l’objectif tracé sans l’implication de la société et l’adoption de comportements positifs en faveur de l’environnement».

Elle a, dans ce sens, ajouté que «la société civile doit être plus présente dans les affaires de l’environnement et doit accompagner et encourager les différents programmes établis» notamment, a-t-elle appuyé, l’encouragement des jeunes à investir dans le recyclage et les énergies renouvelables, soulignant que «les décisions ministérielles ou de wilayas ne suffisent pas pour développer le secteur de l’environnement». Mme Zerouati a appelé à faire du mois sacré, «une opportunité pour de nouveaux réflexes» devant redéfinir les comportements envers l’environnement attestant «qu’un environnement dégradé est propice aux fléaux sociaux». La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, rappelant que l’amélioration du cadre de vie des citoyens constitue une des priorités du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a indiqué que les pouvoirs publics ont mobilisé au cours de ces 15 dernières années des budgets colossaux estimés à 2 milliards de dollars pour la préservation de l’environnement.

Mme Zerouati a poursuivi sa visite de travail dans la wilaya de Guelma hier avec l’inspection du centre d’enfouissement techniques (CET) dans la localité de Boukerkar, commune de Héliopolis et a procédé à l’inauguration d’une forêt récréative dans la commune de Bouchegouf, avant de procéder à la pose de la première pierre du projet d’une usine de fabrication de chauffages solaires dans la commune de Fraga.