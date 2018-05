Transport Multimodal à Alger : Nécessité d’un schéma directeur

Avec la mise en exploitation de nouveaux modes de transport au niveau de l’agglomération algéroise, il s’est avéré nécessaire de mettre en place une entité devant assurer une coordination et une complémentarité entre ces différents modes, mais également d’asseoir une organisation des transports urbains.

Une mesure concrétisée par la création des autorités organisatrices et régulatrices des transports urbains (Aotu) au niveau de neuf wilayas, dont Alger. Pour mettre en avant les missions et l’importance de cette structure au niveau de la capitale, l’Établissement public de transports urbain et suburbain d’Alger (ETUSA), en partenariat avec l’AOTU-A, a organisé des journées d’étude sur le thème «Les AOTU, une solution aux problèmes de la mobilité urbaine». Dans une démarche explicative, M. Yacine Krim, directeur général de l’AOTU-A et de l’ETUSA, indique que de par le monde, «les transports publics urbains sont au cœur des préoccupations et des débats, une problématique que le politique, les élus, les spécialistes et les opérateurs tentent de régler pour mieux servir le citoyen». Le responsable a également annoncé la mise en place d’un important programme d’amélioration des transports urbains, à travers la réalisation et l’exploitation de plusieurs projets au niveau de la capitale.

Il précise qu’en matière de législation de transport, «de gros efforts ont été déployés et le législateur a mis en place tout un arsenal juridique». Et d’ajouter que le législateur a confié une mission principale aux AOTU, à savoir «définir une politique de transport au niveau de leurs périmètres». Selon lui, l’Autorité organisatrice dispose de compétences obligatoires pour en faveur d’un mode d’organisation des transports publics, et définir précisément le réseau de transport urbain. Il précise, à ce propos, que les AOTU ont été créées pour organiser le transport, avec comme objectif de garantir «l’intermodalité et faciliter le déplacement au quotidien des Algérois».

Cette entité se chargera, notamment de la réalisation et de la gestion des infrastructures du secteur, ainsi que de l’élaboration d’une politique tarifaire unique.

D’autres missions de cette autorité, celle consistant, selon le responsable, «à planifier les projets collectifs et surtout à mettre un système qui régule tous les transports».

Mais le point le plus important abordé est relatif à la distribution des fonds de subventions. En effet, le directeur de cette autorité indique que «la rentabilité de ces moyens de transport reste néanmoins à confirmer, tenant compte du fait que le transport urbain est subventionné à hauteur de 50 % par l’État».

«En aucun cas, on ne trouvera un transport urbain qui dispose d’une rentabilité financière et économique avérée», a-t-il estimé.

Dans cette optique, on apprend que l’État alloué une subvention de plusieurs millions de dinars au transport communal, l’autorité organisatrice des transports urbains d’Alger étant responsable de sa collecte et de sa distribution. De son côté, Mourad Khoukhi, directeur général des transports au ministère des Travaux publics et des Transports, a précisé que la mise en place effective de l’autorité organisatrice des transports urbains d’Alger vient couronner les efforts consentis par les pouvoirs publics, pour l’amélioration et le développement des transports urbains dans la capitale.

Le représentant du ministère rappelle que «l’organisation du transport dans la capitale a été entamée depuis février 2017», mais aussi le lancement d’un «abonnement mensuel unique pour plusieurs modes de transport public urbain qui permettent aux passagers d’utiliser ces modes de transport d’une façon illimitée».

Mohamed Mendaci