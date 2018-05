Personnel chargé de la préparation des sujets du Bac : Mise en quarantaine

Le personnel chargé de la préparation des sujets des examens du baccalauréat session juin 2018 est depuis hier regroupé au centre de mise en quarantaine relevant de l’Office national des examens et concours (Onec), à Kouba.

Composée de 140 personnes, cette commission composée d’enseignants, d’inspecteurs et fonctionnaires en charge de la préparation de cette session demeurera sans aucun contact avec l’extérieur jusqu’à la fin de la dernière épreuve du baccalauréat 2018, programmé entre le 20 et le 25 juin prochain.

Cet isolement ou la mise en quarantaine de l’ensemble du personnel formant cette commission a pour but d’éviter d’éventuelles fuites de sujets ou autres désagréments qui pourraient perturber le bon déroulement de cet examen décisif couronnant 12 années de travail et de labeur pédagogiques.

Avant leur entrée dans le centre en question, les personnes retenues sont fouillées et même passées au peigne fin, pour qu’aucune d’entre elles ne puisse introduire un téléphone portable ou tout autre outil à même d’établir le moindre contact avec le monde extérieur.

Au-delà de cet aspect pratique, les préparatifs pour l’organisation de cet examen vont bon train au niveau du ministère de l’Éducation nationale qui s’engage à réunir toutes les conditions nécessaires pour la bonne mise en place du dispositif et le bon déroulement des épreuves. D’après les précisions de l’Onec, les sujets des épreuves du bac, au titre de l’année scolaire 2017/2018, sont élaborés par des enseignants désignés selon des critères bien définis. Pour ce faire, pas moins de 500 cadres entre enseignants et inspecteurs de l’éducation qualifiés et spécialisés dans différentes matières ont été mobilisés.

Pour cette année, il a été décidé de maintenir les dispositions de la session 2017, notamment en matière d’impression des copies des sujets qui seront sélectionnés par un tirage au sort la veille, pour être remises aux candidats le jour de l’examen. L’impression des sujets d’examens sera suivie de très près par une commission spécialisée, et se déroulera, faut-il le souligner, dans des endroits complètement isolés dans l’objectif clair de préserver le caractère confidentiel de l’opération et d’éviter les fuites. Parmi les instructions qui ont été données par la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, citant entres autres le fait que les sujets des épreuves du baccalauréat pour cette année doivent être clairs, puisés dans le programme scolaire qui sera achevé à 100% et ne doivent pas contenir de quelconques questions- pièges.

Elle a donné de fermes instructions à l’ONEC pour le strict respect des normes et des consignes de sécurité contenues dans la loi, notamment pour ce qui est du choix et de la préparation des centres où vont se dérouler les examens nationaux. Pour éviter les erreurs commises par le passé, notamment celles contenues dans la formulation des sujets des différentes épreuves de l’examen du baccalauréat, le ministère a exigé l’expérience comme critère déterminant aux enseignants et inspecteurs impliqués dans l’élaboration des questions dans différentes épreuves, outre une qualification en la matière. Il est à rappeler que toutes les conditions ont été réunies pour assurer aux 709.448 candidats attendus aux épreuves du baccalauréat 2018, le déroulement de cet examen, que ce soit sur le plan sécuritaire que sur le plan pédagogique.

Il convient de souligner que les examens nationaux débuteront, demain 23 mai, pour le cycle primaire, puis du 28 au 30 mai pour le cycle moyen, tandis que l’examen du baccalauréat aura lieu du 20 au 25 juin.

La correction des examens de fin de cycle primaire est programmée pour le 30 mai, et l’affichage des résultats est prévu pour le 6 juin prochain, c’est le 18 juin pour le BEM, alors que les candidats qui ont passé leur bac doivent patienter jusqu’au 22 juillet, pour connaître les résultats.

Kamélia Hadjib