Fragmentation doctrinale de l’islam africain : La responsabilité du wahhabisme

L’idéologie du wahhabisme a conduit à une «fragmentation doctrinale croissante» de l’Islam africain et constitue le terreau sur lequel prospèrent le «salafisme» et les organisations islamistes armées en Afrique, estime Laurence-Aïda Ammour, sociologue et analyste en sécurité et défense pour l’Afrique du Nord-Ouest.

Dans un rapport publié par le Centre français de recherche sur le renseignement, Aïda Ammour soutient que le wahhabisme a conduit à une «fragmentation doctrinale croissante» de l’islam africain, visant à bannir des pratiques religieuses ancestrales, et constitue, aujourd’hui, le terreau sur lequel «prospèrent le salafisme et le djihadisme armé qui minent les sociétés africaines et s’exporte au-delà des frontières».

Elle situe, dans ce cadre, l’époque où le wahhabisme a commencé à se diffuser en Afrique dans les années 1960. L’avènement du pluralisme politique dans les années 1990 dans de nombreux États africains a ensuite permis de renforcer cette «offensive idéologique sur le continent».

Les ONG, les organisations transnationales et les fondations qui ont véhiculé la doctrine wahhabite ont allié prédication et actions sociale et humanitaire, et «ont investi financièrement et idéologiquement le continent africain — souvent avec la complicité des États — pour imposer leur interprétation conservatrice de l’islam», écrit l’auteure dans ce rapport. Cette «stratégie d’influence ininterrompue» mise en œuvre durant des décennies visait, en s’appuyant sur des relais locaux, à «saper les bases des hiérarchies traditionnelles de l’islam africain, combattre les confréries soufies et bannir les pratiques religieuses ancestrales».

Elle s’appuyait en cela sur «les nouveaux adeptes africains du wahhabisme formés dans les universités du Golfe qui s’opposent ouvertement aux institutions maraboutiques afin d’assujettir l’espace public (...)». «Cette lame de fond a conduit à une fragmentation doctrinale croissante de l’islam africain qui se traduit par une prolifération de groupes professant des interprétations extrêmement sélectives des principes religieux», a-t-elle noté. L’auteure du rapport considère qu’aujourd’hui, les groupes terroristes qui sévissent au Sahel et en Afrique du Nord-Ouest profitent d’un «environnement de plus en plus pétri de l’idéologie wahhabite où le conservatisme religieux s’est banalisé par des décennies d’une insidieuse pénétration doctrinaire».

Expliquant l’origine du wahhabisme, l’auteure indique que sa montée, à partir de l’Arabie saoudite, remonte aux années 1960, avec pour objectif de contrer l’influence panarabe nationaliste, que les monarchies de la région percevaient comme une menace. Sa diffusion visait tout autant à contrer les courants réformistes qui ont marqué l’histoire moderne de l’islam.

Pour Laurence-Aïda Ammour, la doctrine wahhabite a eu trois conséquences majeures : «une sur-confessionnalisation de l’identité musulmane, l’instauration d’un conformisme intégriste croissant dans les mœurs quotidiennes de nombreuses sociétés africaines où, parallèlement, l’offre culturelle se réduira comme peau de chagrin et la fragmentation de l’islam en différents groupes, sous-groupes et sectes, en particulier en Afrique, se réclamant tous d’un islam des origines».

L’analyste en sécurité et défense pour l’Afrique du Nord-Ouest donne ensuite quatre exemples de cette pénétration du wahhabisme en Afrique : au Mali, au Niger, au Nigeria et en Guinée. Dans un chapitre consacré aux domaines de prédilection de l’influence wahhabite, elle cite, notamment, l’éducation. «À elle seule, l’université islamique de Médine a formé plus de 46.000 personnes de 170 nationalités», indique-t-elle, en mentionnant, aussi, la «stratégie» d’attribution de bourses d’étude.

«La propagande écrite, digitale et médiatique et ses relais locaux» est également traitée dans le rapport. L’auteure est sociologue et analyste en sécurité et défense pour l’Afrique du Nord-Ouest, associée au Centre d’études stratégiques de l’Afrique (Washington) et au Groupe d’analyse JFC-Conseil (France), et membre de la communauté du Centre des hautes études de Défense et de Sécurité (Dakar). Elle a travaillé à la Division Recherche du Collège de Défense de l’OTAN à Rome et enseigné aux universités de Nouakchott et d’Istanbul. Outre de nombreux articles et rapports de recherche, Laurence-Aïda a écrit deux ouvrages : Algérie terre de rencontres (avec Lucie Pruvost en 2009) et Je reviendrai à Tombouctou : un chef touareg témoigne (avec Shindouk Ould Najim et Jean-Luc Peduzzi - 2013).