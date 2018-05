Mort du prisonnier palestinien Aziz Awesat : Le gouvernement palestinien accuse Israël

Le gouvernement palestinien a imputé hier la responsabilité de la mort du prisonnier palestinien, Aziz Awesat, aux autorités d'occupation israéliennes, lançant un appel à la communauté internationale et aux organisations pertinentes d’intervenir "immédiatement" pour sauver la vie de tous les détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, a indiqué hier l'agence de presse Wafa. Le porte-parole du gouvernement palestinien, Yusuf Al-Mahmoud a déclaré que "la plupart des rapports et des témoignages publiés par le mouvement des prisonniers révèlent que les autorités d'occupation israéliennes poursuivent la politique de la négligence médicale contre les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes et ne leur procurent pas le traitement nécessaire, ce qui conduit à la dégradation de l’état de leur santé, qui est connu par la politique de mort lente". M. Al-Mahmoud a renouvelé son appel à la communauté internationale et aux organisations pertinentes d’intervenir "immédiatement pour sauver la vie des prisonnières et prisonniers palestiniens" dans les geôles israéliennes. Awesat a été arrêté par les forces d'occupation le 24 mars 2014 et condamné à 30 ans de prison ferme. Il a souffert de saignement grave et d’une crise cardiaque à la suite de l’agression arbitraire par les forces d'occupation israéliennes le 2 mai 2018, ce qui a nécessité son transfert immédiatement à l’hôpital à maintes reprises, mais son état de santé s'est dégradé. Au volet diplomatique, le Paraguay vient de transférer son ambassade à al Qods, emboitant ainsi le pas à un autre pays d’Amérique latine le Guatemala.

Mahmoud Abbas hospitalisé

Le président palestinien Mahmoud Abbas était toujours hospitalisé hier, a indiqué une porte-parole de l'hôpital en Cisjordanie occupée où il a été admis la veille pour des complications à la suite d'une opération à l'oreille. La porte-parole de l'hôpital Istichari, près de Ramallah, a affirmé que le président de l'Autorité palestinienne allait bien, mais n'a pas donné de détails sur la durée de son hospitalisation.

Dimanche soir, Saëb Arekat, haut responsable palestinien, a indiqué que le président souffrait d'une «inflammation à l'oreille qui s'est développée à la suite de l'opération qu'il a subie récemment». Selon un autre responsable palestinien, le président Abbas souffre de douleurs à la poitrine et d'une forte fièvre.

C'est la troisième fois que le chef de l'Autorité palestinienne est hospitalisé en une semaine, après avoir subi une opération chirurgicale mineure à l'oreille mardi. Il a ensuite été admis pour des examens samedi passé dans la nuit.