«Jet d’eau» de Bechar : Un symbole architectural a l’abandon

Bien plus connue sous le nom de «Jet d’Eau», la place de la République demeure, en ce mois sacré, un espace très prisé pour les veillées ramadhanesques, notamment depuis sa récente réhabilitation, et qui, rappelons-le, aura coûté au trésor public, 4 milliards de centimes, qui lui auront permis de se refaire «une toilette» avec son «jet d’eau» qui ne fonctionnait qu’occasionnellement, avant d’être actuellement entièrement à l’arrêt. En effet, même si déjà cette réhabilitation du jet d’eau laisse à désirer, compte tenu de cette inadéquation entre l’ornement du bassin et les additifs de plomberie et d’électricité qui n’ont fait que le défigurer, cet ornement git, d’aucune utilité, au milieu de cette place «des chameaux» à laquelle il s’est substitué. Une place créée dans les années 20 et qui, au fil du temps, se sera transformée d’espace de transit des chameaux (alors qu’il n’y en a jamais eu à Béchar) en une place qui fut le lieu, à partir des années 50, de foires annuelles, d’activités folkloriques et même d’espace pour le chapiteau du fameux cirque Amar. Le « jet d’eau » de Béchar (et par là-même la place dans laquelle il est érigé et que l’on préfère nommer «place du jet d’eau») aura connu plusieurs autres métamorphoses, pour devenir, après l’indépendance, une véritable place avec ses espaces verts et son jet d’eau lumineux dont la photo continue de symboliser la ville de Béchar. Ceci dit et en dépit des efforts et des dépenses engagées pour une restauration de ce patrimoine, il n’en demeure pas moins que cette girandole, qui représente pour beaucoup de nostalgiques bien plus qu’un symbole, à travers lequel on y voit une partie de son histoire, de son enfance, risque tôt ou tard de perdre sa véritable vocation et de ne plus être qu’un simple «dépotoir». Une virée sur les lieux permet déjà de découvrir ce triste et désastreux spectacle d’un bassin où sont jetés gobelets et bouteilles vides, par les amateurs de veillées, en cette période du mois de ramadhan.

Ramdane Bezza