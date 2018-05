Chronique de Djemaa N’Saridj : Ah les bonnes vielles traditions !

Le défunt Da Ouarabah Oularbi, le muezzin en titre de la mosquée Tala Mokrane de Djemaa N’saridj, arpentait chaque jour, aux aurores, les ruelles du village pour appeler à la prière du fejr et annoncer le début du jeûne. Qu’il vente ou qu’il neige ; qu’il fasse un temps à ne pas mettre un chien dehors ; qu’il pleuve des chiens et des chats comme diraient les anglais ! qu’il fasse un temps caniculaire, à ne pas mettre un chameau dehors ; Da Ouarabah imperturbable, marche d’un pas cadencé et mesuré, en dépit de sa cécité, pour s’acquitter de son devoir cinq fois par jour. Quand il passait à quelques mètres de notre demeure familiale vers 1960 ; située non loin de sa maison et de la fontaine Amizav, j’entendais les bruits saccadés de ses impressionnants et remarquables sabots en bois. Son passage était un signal pour ceux qui prenaient leur shor et leur rappelait qu’il va falloir bientôt s’arrêter de se restaurer et de s’apprêter à accomplir la prière.

Nous sommes au début du mois sacré et à cette heureuse occasion je narrerai les bonnes vielles traditions, les us et coutumes qui accompagnent ce mois de ferveur religieuse et relaterai l’ambiance festive qui anime Djemaa n’saharidj ; le village aux 99 sources dénommé Bida Minicipium à l’époque de l’empire romain qui y bâtit une ville; aujourd’hui ensevelie sous terre; à la faveur de sa position stratégique sise sur l’axe de Via Romana (voie romaine)

C’est l’un des plus grands villages de Kabylie ; il est sis à 26 kms de Tizi ouzou en direction de Ain el Hamam, il dépend de la commune de Mekla. Sa population est estimée à 12000 âmes ; il fut jadis capitale du royaume de koukou en raison de sa prospérité ; chaque quartier dispose de sa fontaine qui arrose les jardins potagers luxuriants du village dont le plus célèbre est le jardin fleuri du défunt Ziad (journaliste chroniqueur à l’hebdomadaire Algérie Actualité )

Le village a enfanté le chahid syndicaliste Aissat Idir ,créateur de l’union générale des travailleurs algériens , le militant de la cause nationale Benai ouali , l’ancien ministre des transports Nait Djoudi Hachimi ,le chanteur Arab Bouezgaren, les poètes Haouche Haj arezki et Kebouche Ouali et les footballeurs Yebda, Hamenad et Belkalem et les illustres hommes de savoir et de religion cheikh Sidi Sahnoun et cheikh Ouelhaj Kadid.

Jusqu’aux années 70, à la veille du ramadhan (la nuit du doute)avant le coucher du soleil ; les villageois se rassemblent à la place Aissat Idir du quartier el mahssar ( Issefssafen) devant la mythique fontaine Thala Meziene et dans une ambiance festive empreinte de ferveur, scrutent le ciel pour observer le croissant lunaire.

Ce rituel est respecté en vertu du Hadith du prophète que le salut soit sur lui : jeûnez après avoir observé le croissant lunaire et rompez le jeûne, après l’avoir observé. Pour les enfants que nous étions , nous nous adonnions avec joie à cette partie de plaisir gravée à jamais dans nos mémoires ! Nous prenions un malin plaisir à nous impliquer à ce <jeu > en toute innocence, sans en vraiment comprendre les raisons ; en s’amusant nous aussi a scruter le ciel.

Quand le Ramadhan est annoncé, les femmes s’affairaient à préparer le shor composé essentiellement d’un couscous aux raisins secs, le petit lait ou le lait caillé, un café au lait accompagné de friandises. A l’instar de la majorité des familles, nous n’étions ni démunis ni aisés ; nous étions satisfaits de notre sort. Durant toute l’année et notamment durant le mois sacré, notre demeure ne désemplissait jamais et tous les pauvres du village y trouvaient gîte et couvert.

Les préparatifs du ramadhan commençaient à l’instar de tous nos compatriotes à quelques jours de son annonce. C’était le grand ménage, pour accueillir dignement sidna ramadhan, les familles les plus aisées se permettent même de renouveler la vaisselle. Chaque maison rivalisait d’ardeur pour être au grand rendez vous sacré.

Je me souviens comme si cela datait d’hier, des villageois emmitouflés dans leur burnous attendant impatiemment l’appel salvateur et libérateur à la prière de Da Ouarabah. Ils dégustaient des figues sèches en guise de rupture du jeûne ,à défaut de grives ( dattes selon la sunna) on se contente de merles !(figues sèches) ;certains ne pouvaient s’abstenir de leur péché mignon et s’empêcher de fumer ou de chiquer. Après la prière à la mosquée ou à la maison, le ftour est un moment attendu des grands et petits. Il est composé d’une chorba généralement cuisinée avec le vermicelle ou le Frik venu des hauts plateaux , la viande bovine préférée en Kabylie à la viande ovine , d’une salade variée, d’un plat de résistance et pour certaines familles aisées, les fruits de saisons. En été, les inévitables figues fraîches et les figues de barbarie trônent et garnissent superbement les tables.

Les enfants ont le droit de se joindre à leur parent en jeûnant pour la première fois de leur vie. Ils ont enfin le droit de déguster les délicieux repas ! Ils rentrent ainsi allègrement dans la cour des grands !

Vers l’âge de 8 ans ; les enfants après d’âpres négociations avec leur maman, obtiennent enfin le sésame qui est le suprême droit au jeûne ! Les débuts sont laborieux, les enfants affaiblis, pales et timorés passent la journée à dormir ; les aiguilles de la montre peinant à avancer.

Après les souffrances dues à la privation de nourritures durant une quinzaine d’heures, l’estomac sous les talons, selon les traditions kabyles, l’enfant doit monter sur le toit de la maison et manger des œufs durs ! En titubant, le pauvre enfant rejoint péniblement la table des grands. C’est la grande délivrance; il a droit à toutes les attentions de toute la famille ; des cadeaux lui sont offerts en guise de récompense.

C’est une façon de lui faire aimer le plaisir du ramadhan !

Les soirées après la rupture du jeûne sont riches et variées.

À Djemaa N’Saridj, après les prières d’El Aïcha et des prières surégatoires (tarawih) ; les soirées s’allongent pour les couche tard jusqu’à l’aube, les cafés bondes de monde organisent des parties interminables de jeux de loto ; de dominos et de cartes autour des tasses de café et de limonades et les indétrônables zelabia et kalbelouze ; les gagnants ont droit à de généreux cadeaux. Des chanteurs Chaabi égayent également les soirées des mélomanes.

Telles sont les traditions du mois sacré à DJEMAA N’SARIDJ, à cette occasion ; je souhaite un Bon ramadhan à tous.

AISSAT IDIR NATH FRAOUCEN