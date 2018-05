Ramadhan à Sétif : Dans l’ambiance d’une virée nocturne

En ces soirées du mois de mai qui se confondent avec celles d’un automne rigoureux, de part la fraîcheur qui les caractérise d’autant plus ressentie après les pluies qui sont tombées sur cette wilaya, au plus grand bonheur des agriculteurs, l’ambiance du mois de ramadhan, bien qu’incitant parfois à rallumer les chauffages le soir notamment, n’est pas sans reprendre progressivement son cours dans la cité de Ain Fouara.

Dans une ville où les chantiers d’envergure ont laissé place à de grands projets fraîchement inaugurés, l’ambiance du mois de Ramadhan reprend progressivement place et gagne tous ces espaces que voici plus accueillants dans leur nouveau look, mais aussi cette quiétude qu’ils offrent doublement consolidée par un dispositif sécuritaire qui suscite un profond sentiment de satisfaction parmi les citoyens.

La réouverture récente du parc d’attractions, qui a été repris à neuf au niveau de tous ses compartiments, est perçue avec un intérêt d’autant plus grand que l’affluence ne s’est pas faite attendre, allant chaque soir à la conquête de ces grands espaces de loisirs et de détente où familles et enfants y trouvent un réel plaisir à passer ses soirées de ramadhan marquées par une fraîcheur qui n’affecte en aucun cas le désir de tous ces jeunes et moins jeunes à s’y rendre nombreux.

Dans un monde plein de sons et de couleurs multiples qui déchirent le ciel et incitent plus que jamais à gagner tous ces jeux à sensations fortes qui font le plein dans un brouhaha inimaginable et autres manèges moins entrainants mais certainement attirants, l’affluence est de taille, et ce «poumon» de Sétif désormais flambant neuf offre également toutes les commodités aux familles qui occupent, nombreuses, les espaces de verdure où des coins de détente ont été aménagés à l’effet de leur permettre, en ayant un œil sur leur progéniture, de passer d’agréables moments, et pour bien des femmes d’oublier ces moment « chauds» de la cuisine.

Beaucoup de monde aussi a déambulé sur ces allées ou autour du lac artificiel qui a regagné toute son esthétique, sous l’œil avisé des patrouilles de police qui sont là à veiller à cette tranquillité et cette quiétude que le citoyen ne manque pas d’apprécier au moment où des agents de sécurité veillent également au grain sur cet espace de plusieurs hectares.

Une ville à laquelle un autre grand projet structurant, qu’est le tramway de Sétif, est venu donner plus d’allant mais surtout de la mobilité que les sétifiens ne manquent pas de mettre à profit par cette adhésion extraordinaire qu’il manifestent à l’endroit de ce nouveau moyen de transport qui ne désemplit pas depuis sa récente mise en exploitation et permet à des milliers d’habitants de cette ville d’aller à la conquête d’un immense espace qui s’étale sur un tracé de plus de 15km.

Contrairement donc aux versions dissimulées ça et là par des semeurs d’intox qui ont dû finalement s’incliner face à cette adhésion, le tramway de Sétif, considéré par tout un chacun comme étant un véritable acquis, aura battu le chiffre record de près de 40.000 voyageurs qui ont été transportés durant le premier jour, tant et si bien que les adeptes et gestionnaires de ce nouveau moyen de transport regardent d’un œil attentif la disponibilité des tickets au niveau des distributeurs. Il reste que si les voyageurs se sont désormais adaptés aux exigences et commodités de ce nouveau mode de transport pour rejoindre bien des coins animés de la ville jusqu’à une heure tardive de la nuit en ce mois de ramadhan et pour tout le reste du temps, certains conducteurs de véhicules, des jeunes notamment, devraient consentir un peu plus d’efforts pour se conformer à la signalisation pour ne pas se retrouver dans des situations embarrassantes au moment où le tramway arrive.

Une animation que les espaces du Parc Mall, notamment toutes les ailes dédiées aux jeux et aux loisirs viennent consolider dans une ville qui a appris désormais à se coucher tard.

F. Zoghbi