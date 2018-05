Mascara : 112 millions DA pour équiper le théâtre régional

112 millions DA ont été débloqués par le ministère de la Culture pour équiper le Théâtre régional de Mascara qui a fait l'objet d'une opération de réhabilitation, a-t-on appris dimanche dernier du directeur de cet établissement culturel. L'enveloppe budgétaire, débloquée en deux tranches, servira à l'acquisition puis à l'installation des équipements dont l'opération sera lancée début du deuxième semestre 2018.

Le Théâtre régional de Mascara a fait l’objet d’une opération de rénovation et de réhabilitation qui a duré 3 ans, mais l’établissement est resté fermé pour non disponibilité de couverture financière pour son équipement, a souligné Ahmed Khoussa.

Le cahier des charges nécessaire pour les avis d’appels d’offres pour l’équipement est en cours d’élaboration pour, notamment, l’acquisition des équipements sonores, l'éclairage, l’installation des sièges et des rideaux. L'opération d'installation des équipements sera entamée début du second semestre de l'année en cours afin que cette structure culturelle, située au centre-ville de Mascara, puisse abriter des représentations et autres activités artistiques et culturelles.