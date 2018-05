Patrimoine, Sétif : Sublimes réalisations de l’humanité

La célébration du mois du patrimoine qui a pris fin le week-end dernier a été marquée cette année, à Sétif, par diverses rencontres, en rapport aux potentialités archéologiques qui ont marqué depuis la nuit des temps l’existence de ce vaste territoire et les civilisations qui s’y sont succédées. Il est en effet opportun de revenir sur ces richesses et, l’instant d’un parcours de l’histoire, réveiller quelques uns de ses secrets que continue de cacher cette région des hautes plaines sétifiennes. Depuis les temps reculés de la préhistoire, les civilisations numides, romaines, l’administration vandale, l’invasion byzantine et la civilisation musulmane au huitième siècle, cette région qui arbore encore au grand jour bien des témoignages révélateurs d’une histoire riche et mouvementée n’a cessé de dévoiler au regard du chercheur ou du visiteur de sublimes réalisations de l’humanité.

Comment sinon, dans cette succession du vécu, ne pas d’abord évoquer ce site de Ain Lahnech dans la commune de Guelta Zerga à 7 km au nord ouest de la ville d’El Eulma, et qui reste encore témoin des premiers contacts de l’homme primitif avec la nature. Certains ont même souligné que si la faille de l’humanité se trouve au Kenyan, le site d’Ain lehnech daté de 1,8 millions d’années est celle qui témoigne de l’existence de cet homme au Maghreb. Non loin de là, Ain Boucherit et Mezloug sont autant d’autres sites importants qui s’inscrivent dans une continuité identifiée comme le souligne par ailleurs Chadia Khalfalah, la directrice du Musée public national de Sétif qui renferme des pièces rares de l’histoire et un patrimoine archéologique qui constitue dans sa diversité, le maillon fort de l’identité algérienne. Véritable joyau en la matière, ce musée, au centre de la ville, constitue en effet la mémoire de toute cette région et offre au visiteur qui prend le plaisir de parcourir tous ces espaces, un bouquet de vestiges et de pièces rares à la dimension de la tradition muséale de Sétif qui remonte au 19 siècle. «C’est une merveilleuse machine à remonter le temps, sans faille sur un voyage en 5 étapes qui vous fera découvrir des collections d’objets variés, de splendides mosaïques, uniques au monde pour certaines d’entre elles et des pièces qui sont les preuves même de toutes les civilisations qui sont passées par là», ajoute la directrice de ce musée qui nous invite alors à un voyage à travers les temps.

Si, dans ce contexte, la première salle vous plonge au cœur de la préhistoire, la seconde consacrée à la civilisation romaine et toute sa richesse vous séduira par toutes ces collections de céramique, de stèles funéraires mais surtout ces mosaïques grandeur nature, d’une beauté exceptionnelle à l’instar de celle de Vénus, déesse de l’amour et de la fécondité, Bacchus, dieu du vin dans une de ses étapes glorieuses ou alors cette sublime mosaïque qui illustre le triomphe de Dionysos. C’est là autant de tableaux envoutants qui vous séduiront le temps de fouler l’autre espace non moins important de la troisième salle qui représente la période islamique ou l’art hammadide qui est aussi fort que la présence de cette civilisation à «Ikjen» sur les hauteurs de Beni azziz.

La quatrième salle est consacrée à la numismatique avec des pièces frappées à l’effigie des empereurs numides et romains, des pièces en or et en argent appartenant à la monnaie musulmane.

Voyage à travers les siècles qu’illustre formidablement bien cette cinquième salle avec toutes ces mosaïques exceptionnelles qui forcent en effet l’admiration et méritent plus qu’un mois du patrimoine pour être portées à leur juste dimension . Sétif recèle de formidables sites archéologiques à l’instar de la ville romaine de Cuicul ( Djemila) soigneusement conservée ou encore moins loin le jardin Emir Abdelkader, véritable musée à ciel ouvert qui conforte la tradition muséale de cette région et à quelques encablures, le quartier de la citadelle byzantine, le mausolée dit de Scipion l’africain, les bains romains, Ain Fouara et la mosquée El Aatik, pour ne citer que ces exemples.

Sétif est en effet un creuset d’art et d’histoire, mémoire vivante de tous les temps, témoin d’un passé florissant qui se conjugue au présent .

F. Zoghbi