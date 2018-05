Elle a animé un spectacle au TR Kateb-Yacine : Lamia Aït Amara séduit

La chanteuse Lamia Ait Amara a séduit samedi soir le public nombreux du théâtre régional Kateb Yacine où elle s’est produite à l’occasion de l’ouverture des soirées ramadhanesques mais aussi la clôture du mois du patrimoine.

La cantatrice n’a pas laissé indifférent son public par cette première prestation réussie dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Lors de ce spectacle intitulé «Fusions», la cantatrice a repris beaucoup de chansons du chaabi, de l’andalou, du hawzi et d’autres genres musicaux, notamment le folklore et le moderne kabyle. Le passage d’un style de musique à un autre a été bien choisi par la cantatrice qui fusionne tous les genres musicaux de notre riche patrimoine musical tout au long de cette belle soirée ramadhanesque qui a séduit des centaines de mélomanes venus découvrir sa manière de chanter sur scène et son style qui fusionne tous les genres musicaux du patrimoine musical national pour laisser exprimer toutes les sonorités de ces styles. «Algérie, mon beau pays», hymne à l’amour du pays chanté par le regretté Sliman Azem.

«Harramtou bik nouassi», «Rah El Ghali Rah» et tant d’autres tubes puisés des répertoires de grands chanteurs kabyles à l’image d’Idir, Matoub, Akli Yahiatene, Cherif Kheddam.., tels sont les multiples chansons chantées par cette interprète durant cette soirée qui a été rehaussée par la présence du wali de Tizi-Ouzou et d’autres cadres de la wilaya et de l’APW, ainsi que des élus.

Lamia Ait Amara a conclu son spectacle fascinant l’assistance par la chanson «Djazairia» de Mohamed Lamari qu’elle a merveilleusement interprétée en chœurs avec des petites filles habillées de tenues traditionnelles algériennes.

À la fin du spectacle, la cantatrice a exprimé son profond bonheur de se produire à Tizi-Ouzou devant un public connaisseur et amoureux de la musique. «Je suis heureuse de me produire à Tizi-Ouzou face à un public connaisseur, mélomane, dans un théâtre aussi prestigieux», a-t-elle fait savoir, en annonçant que son album intitulé «Chams» est actuellement en vente. Cet album est dédié à une association d’aide aux enfants en difficultés par les arts thérapeutiques dénommée «Chams», a-t-elle précisé, en indiquant qu’il se veut aussi être un hommage à tous ces enfants.

Dix dinars pour chaque album vendu seront sur le compte de cette association.

