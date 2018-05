Bibliothèques Mobiles : La lecture en marche

Des livres en accès libre, à toute heure du jour et de la nuit : c'est le pari tenu par la boîte à livres ou la bibliothèque de rue installée au niveau de la commune de la commune d’Aïn Benian.

Des boîtes en bois, protégées par une vitre et pouvant contenir environ une cinquantaine d’ouvrages rangés sur des étagères… Mais, qui n’a pas eu, un jour, l’heureuse surprise de tomber sur cette bibliothèque de rue, au hasard de ses promenades sur le boulevard principal de cette ville balnéaire? Chacun peut venir y prendre un livre, avec pour seule contrainte d'en déposer un autre à la place. Tout, repose sur la confiance. «Si tu veux un livre, poses-en un autre !», telle est la condition de la bibliothèque. Nacer est venu avec son fils Rida âgé de six ans, déposer des livres. «Plutôt que de les jeter je préfère les donner», lance-t-il vers notre direction. Et d’ajouter : «Pour partager son amour de la lecture avec ses voisins et porter la culture du partage, c'est l'objet idéal et facile à fabriquer soi-même ».

Géré par et pour les habitants, ce point livresque, qui a fait son apparition dans une des ruelles les plus fréquentées, est une initiative de jeunes du mouvement associatif et se veut comme une invitation à redécouvrir le livre, ce compagnon par excellence des personnes qui ont la passion des bouquins.

Cette louable initiative vise à encourager et à inciter les gens, notamment les jeunes, à la lecture, d’autant que celle-ci est quelque peu délaissée de nos jours en faveur des nouvelles technologies à savoir Smartphone, tablette, internet... «L’objectif est de permettre à ceux qui le souhaitent d’emprunter et de déposer des livres qu’ils possèdent. Ces boîtes reposent sur le partage et la liberté, ce sont les lecteurs qui les font vivre», nous explique Mohamed, un jeune du quartier.

Témoins du dynamisme de l’économie collaborative, ces «boîtes à lire» ou «bibliothèques de rue», qui devraient se multiplier partout dans différentes villes de la capitale et ailleurs, donne aux livres une seconde vie tout en créant des liens entre les lecteurs qui renouent des fois avec la lecture qui est, à vrai dire, un moyen incontournable pour apprendre à s’exprimer et à penser. Car une nation qui lit, s’instruit, s’éduque et progresse. C’est pour cette belle raison qu’il faut mettre la lecture dans nos habitudes pour pouvoir avancer.



Récupération et circulation



Implantée juste à l’entrée de la salle omnisport de la commune de Ain Benian, «ces boites à livres permettent de rendre les bouquins accessibles au plus grand nombre de lecteurs et participent à la convivialité des quartiers limitrophes», souligne un groupe de jeunes initiateurs qui veillent au bon déroulement de la lecture à travers cette bibliothèque de rue. Leur mot d’ordre : récupération et circulation.

«Nous avions envie de donner une seconde vie à nos livres qui dormaient sur nos étagères», explique ce jeune homme universitaire, amateur de ce mode d’échange. Sur les lieux, Safia, une jeune maman estime que ce genre d’initiative rend la lecture plus accessible, notamment aux personnes qui n’ont pas accès aux bibliothèques municipales ou encore moins aux librairies». Elle estime que «ces boites à livres créent des espaces de sociabilité, à l’image des autres bibliothèques qui sont généralement ouvertes aux étudiants», précise-t-elle.

Ces nouvelles formes de bibliothèque sont un moyen de se faire des cadeaux entre voisins ou à des inconnus tout au long de l'année et renouer avec le partage et la solidarité. Alors si vous avez de vieux livres, des bandes dessinées que vous voulez échanger ou même donner, vous connaissez l’adresse pour les

y déposer et prendre un autre à votre gré, pour une société intellectuelle où on pourrait lire et vivre

ensemble !

Sihem Oubraham