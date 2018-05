Entreprises : L’assurance corporate est une nécessité

Experts et responsables de compagnies assurantielles sont unanimes : l’assurance corporate est une nécessité. Spécialiste en gestion d’entreprises, Zoheir Boudehri, qui préfère «assurance connectée», voit en elle un enjeu majeur du secteur pour les entreprises qui enregistrent des taux des sinistres importants et sui seront, en principe, plus disposées à gérer l’utilisation de leur par auto». Aussi, le même responsable souligne, dans un entretien accordé à «La revue de l’assurance», que dans le domaine corporate, les industriels sont plus enclins à assurer leurs outils de production que les sociétés de service, mais les couvertures étendues restent limitées». A propos des contraintes liées au développement de l’assurance corporate, M. Boudehri cite, d’abord, une nécessaire «prise de conscience des entrepreneurs et chefs d’entreprises que les risques sont nombreux dans la vie professionnelle et que le destin n’est pas une fatalité qu’il faut subir par résignation».

D’autre part, ajoute-t-il, la valeur des biens des assureurs «doit correspondre à la réalité et tenir compte de la sur-inflation et de la valeur vénale ou de remplacement, compte tenu de la particularité de l’environnement économique algérien». Enchaînant, l’expert cite la fraude et les fausses déclarations. De son côté, Kamel Djebara, directeur général de la Sarl Bejaia Logistique souligne que face à un environnement de moins en moins prévisible et de plus en plus agressif, «il devient primordial et urgent pour toutes les entreprises de mettre en place une organisation et un dispositif de management des risques consistant à identifier, évaluer et gérer les risques aussi bien réels que potentiels. Dans ce même registre, Yacine Laribi, directeur des risques industriels et engineering à la Compagnie centrale de réassurance, explique que la CCR est dotée d’une structure dédiée à la souscription des risques industriels et les chargés de souscription au niveau de cette structure ont acquis une expérience pour répondre aux demandes de notre marché. De son côté, M. Hassen Khelifati, Pdg d’Alliance Assurances avait déclaré que sa compagnie commence, mi 2018, à «interagir avec nos clients corporate. C’est-à-dire, nous allons créer des espaces virtuels pour nos clients entreprises lesquels, seront bien entendu, élargis à l’ensemble de nos clients à fin 2018 ou vers mi 2019». A titre d’exemple, ajoute-t-il, «nous avons voulu créer le paiement à tempérament (crédit) basé sur la CIB (carte interbancaire) malheureusement nous n’y arrivons pas». Et d’ajouter : «Pour lancer les terminaux de paiement, l’opérateur centralisateur de l’opération a demandé d’attendre le lancement du nouveau logiciel. Nous attendons depuis 4 mois que toutes ces contraintes techniques soient levées et voir réellement émerger une économie numérique». Par ailleurs il convient de rappeler que le secteur des assurances en Algérie a réalisé un chiffre d’affaires de 70 milliards de dinars au 1er semestre 2017, avec une prédominance (88.1%) des assurances de dommages. Quant l’assurance automobile, elle a vu ses chiffres baisser 35.9 à 34.5 milliards de DA entre les premiers semestres des années 2016 et 2017.

Fouad Irnatene