Marché pétrolier : Forte amélioration

Dans son rapport 2015, l’agence de l’énergie dépendant de l’OCDE estime que les parts de marché de l’OPEP augmenteront considérablement d’ici à 2025. Il faudra attendre 2020 pour voir le marché pétrolier se rééquilibrer et le baril revenir à 80 dollars (74 euros), soit environ 30 dollars au-dessus de son cours actuel. C’est l’une des principales conclusions du rapport 2015 (World Energy Outlook) de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Désormais, le marché rêve d’un baril à 100 dollars. Toute chose qui semblait impossible, il y a encore quelques semaines.

Récemment, les analystes de la Bank of America s’attendaient à une hausse du prix du baril jusqu’à 100 dollars en 2019. Ce scénario est conforté par la situation en Iran et au Venezuela provoquant un changement dans les fournitures sur le marché mondial. Aujourd’hui, le marché pétrolier a atteint progressivement les 80 dollars le baril, grâce à une offre moins abondante, mais aussi à des facteurs géopolitiques. «Le processus d’ajustement du marché pétrolier se fait rarement en douceur, mais dans notre scénario central, le marché se rééquilibrera à 80 dollars le baril en 2020, avec une poursuite de la hausse des prix par la suite», écrit l’AIE dans sa grande étude prospective annuelle. Le baril de pétrole Brent a dépassé jeudi dernier le seuil des 80 dollars, une première depuis fin novembre 2014, dans un marché tendu du fait des incertitudes autour de la production de l’Iran et du Venezuela, alors que les Etats-Unis ont décidé de sortir de l’accord sur le nucléaire iranien. «La baisse continue de la production de pétrole au Venezuela est simultanément en train de tirer vers le bas la production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), ont souligné des analystes. L’incertitude sur la production iranienne, après la sortie des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire et le retour des sanctions, a également contribué à la hausse des cours ces dernières semaines. D’après les analystes de Bloomberg, en cas de rétablissement des sanctions américaines le volume des exportations pétrolières iraniennes pourrait diminuer de 500.000 barils par jour jusqu’à 1,5 million de barils. La majeure partie des fournitures iraniennes partent à destination de la Chine, de l’Inde, de la Corée du Sud, ainsi que de l’UE. La guerre commerciale entre les USA et la Chine pourrait également jouer son rôle en tant que facteur prépondérant. L’Algérie se remet petit à petit des revers économiques qu’elle a connus, en raison de la faiblesse des prix du pétrole depuis 2014. Pour rappel, l’effondrement des prix depuis son record de juin 2014 (115 dollars) a touché tous les pays OPEP, surtout les plus fragiles (Venezuela, Nigeria, Algérie, Libye, etc.), leur remontée bénéficiera surtout à ces pays. Sonatrach, a déclaré que les recettes d’exportation d’énergie ont atteint 33,2 milliards de dollars en 2017, contre 27,9 milliards de dollars en 2016. La production primaire a augmenté de 2%, en glissement annuel, pour atteindre 197 millions de tonnes d’équivalent pétrole, selon une présentation de Farid Ghezali, le directeur de la stratégie de Sonatrach, en date du 30 avril. Quant aux volumes d’exportation de pétrole et de gaz, ils ont diminué de 2% en 2017. Etant donné que les prix du pétrole se sont améliorés sur la période, les exportations de pétrole ont bénéficié d’une hausse de 19% du prix moyen à l’exportation. Aussi, les recettes fiscales effectivement réalisées en 2017 se sont chiffrées à 2.127 milliards de DA contre 1.682,6 milliards de DA en 2016, soit une hausse de 26,4%, a indiqué le directeur des relations publiques auprès de la Direction générale des impôts (DGI), Brahim Benali, dans un entretien accordé à l’APS. En 2017, la fiscalité pétrolière effective a ainsi représenté 39,2% des recettes budgétaires globales, selon le même responsable. Quant aux ressources fiscales ordinaires effectives, elles ont atteint 3.306 milliards de DA (mds DA) en 2017 contre 3.076,4 mds DA en 2016, soit 60,8% des recettes budgétaires globales. Ces recettes caractérisées une forte amélioration dans un contexte de revalorisation sensible des prix du brut. De nouveau, le pays pourrait améliorer ses indicateurs macro-économiques qui ont fait rêver plus d’un pays, au début de la décennie écoulée. Mais ce joli tableau ne serait possible et durable qu’avec une économie diversifiée et prospère, une infrastructure bien développée et moderne, ainsi qu’une autosuffisance en produits alimentaires et agricoles et une économie orientée vers l’exportation, seules conditions à même de se libérer d’un système entièrement dépendant de la production pétrolière et de ses revenus associés. Aujourd’hui l’Algérie demeure un important chantier, avec de grosses attentes de la part d’une population, qui a besoin d’accéder à un nouveau cadre de vie.

Farid Bouyahia