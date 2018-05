Dans la lucarne : Buffon, la dernière révérence !

Le football, presque comme toute chose a un début et une fin. C’est incontestable. Les footballeurs, comme on le sait ont une carrière assez courte. C’est pour cette raison que la plupart prévoient à l’avance sur la manière de finir leurs jours pour ne pas rester sur la «paille». La vie d’un footballeur n’est pas facile, notamment pour ceux qui se blessent gravement durant leur carrière ou ceux qui ne trouvent pas de clubs porteurs, selon le jargon footballistique. De grands joueurs ont brillés durant leur parcours sportif, mais ont quitté le football soit par la petite porte, soit choyés par les médias, surtout si ils ont réussi à terminer en beauté. Là il faut aussi mettre en exergue le fait que les gardiens de but, eux, ne «s’usent » pas facilement et vont plus loin que les joueurs de champ. Cela est relevé par de grands spécialistes. C’est vrai que les gardiens qui ont dépassé la quarantaine n’existent pas à priori, mais ceux qui ont dépassé la trentaine sont légions chez nous. On peut citer entre autres les Hanchi, Nassou, Abrouk, Bouabellah, Sbaâ, Zerga, Amara, Ouchen, Ait Mouhoub, Kaoua, Boubekeur, Doudou….

—c’est vrai qu’il y en a encore beaucoup, mais on ne peut les énumérer tous et on leur demande de nous excuser. En Afrique, on peut avancer les noms des gardiens camerounais comme N’kono, Antoine Bell et autres qui ont eu une longue longévité, puisqu’ils ont dépassé les 40 ans en poste alors qu’il n’était pas facile d’y figurer, notamment au Cameroun où les gardiens de but pullulent comme des «petits pains». C’est vrai qu’il y a aussi des joueurs en Afrique, à l’instar de la grande

«star» du Cameroun, Roger Milla.

Il avait dépassé les «40 piges» lorsqu’il avait participé en 1990 au Mondial italien remporté par l’Allemagne devant l’Argentine. C’était un joueur d’exception. Voilà, une grande figure mondiale du football italien, Gianluigui Buffon, qui vient de faire sa révérence à presque 40 ans. Il a été un gardien hors pair comme fut avant lui Dino Zoff, un autre Italien. Buffon, gardien de la «vieille dame», a attendu le dernier match de la Séria A italienne entre Chievo Veron et la Juventus pour partir sur la pointe des pieds, mais sur une victoire. Il n’a jamais accepté de perdre en quart de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid sur un penalty qu’il a jugé injustifié.

À chaud, il n’avait pas ménagé l’arbitre, mais a regretté son geste après et s’est excusé auprès de l’homme au sifflet. Ceci dit, ce grand gardien qui avait fait les beaux jours de la Juventus et de la Squadra Azzura aurait vraiment mérité de remporter la Ligue des champions avec la Juventus et surtout le «ballon d’or» que se partage presque à tour de rôle Messi et Cristiano. C’est vrai qu’il a terminé sa carrière sportive par un autre «scudetto» avec la Juve, mais pouvait terminer son parcours avec une autre participation à un mondial avec la sélection nationale italienne, qui malheureusement a été éliminée ; au grand désarroi de ce grand gardien de but. Toujours est-il, il part avec un palmarès des plus éloquents, aimé et adoré de tous. On ne peut espérer mieux que le grand respect de ses fans. C’est la plus grande des gloires. Nonobstant qu’il aurait pu intégrer la formation turinoise, mais il faut savoir quitter la table à temps et ne pas être trop gourmand. Bouffon a bien compris la chansonnette. Il a bouclé son parcours parfaitement.

La marque des grands !

Hamid Gharbi