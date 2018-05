JSS Vice-champions d’Algérie : les Sudistes à l’honneur

S’il y a bien une équipe qui a réussi sa saison, c’est la Jeunesse Sportive Saoura. L’équipe de Béchar vient de terminer la saison à la seconde place du championnat de la Ligue 1-Mobilis, juste derrière le CS Constantine, champion pour l’exercice 2017-2018. Trois points seulement séparent la JSS du leader constantinois. Ce qui prouve bien que les camarades de Bourdim ont été à la hauteur des attentes de leurs dirigeants et de leurs supporters.

Créée en 2008, la JSS s’est toujours montrée solide. L’équipe joue bien, elle s’est montrée régulière et ses options tactiques sont tournées vers l’offensive. Pour preuve, les coéquipiers de Boukacem disposent de la 4e meilleure attaque du championnat avec 38 buts inscrits, après celles de l’USMA (43 buts), le MCA (41 buts) et le MCO (40 buts). C’est aussi la 2e meilleure défense de la Ligue 1 avec 27 buts encaissés, après celle du NAHD (24 buts).

Ces statistiques prouvent bien qu’il s’agit d’une équipe régulière et assez équilibrée dans ses différents compartiments. Elle joue l’offensive à domicile, comme à l’extérieur. Ayant pris l’équipe en main en cours de route, en remplacement de Khouda, l’ex-entraîneur adjoint de l’équipe nationale, Nabil Neghiz a su diriger l’équipe d’une main de maître.

Au moment où les Sudistes traversaient un passage à vide, il a su les remettre sur les bons rails. Bousmaha and Co ont enchaîné quatre victoires consécutives avant le baissé de rideau du championnat. Ils ont terminé très fort la saison, avec une cinglante défaite administrée au MC Alger au stade du 5-Juillet (1-4), avec un super hat-trick signé par l’inamovible Sidali Yahia-Chérif, 6e meilleur buteur du championnat avec dix buts à son compteur.

Neghiz a su remotiver le groupe et lui faire prendre conscience qu’il avait un bon coup à jouer lors de la dernière ligne droite du championnat. Alors que l’équipe avait rétrogradé à la 6e place à un moment donné, il a fait le nécessaire pour redresser la situation, surtout que la direction du club avait fixé dès le départ comme objectif une place sur le podium cette saison. Petit à petit et sous son impulsion, les Jaune et Vert ont repris du poil de la bête et ont fini par gagner leur pari de terminer en seconde position, devant des ténors du football national, tels l’USMA, le MCA, l’ESS et le MCO. Ainsi, l’équipe chère au président Mohamed Zerouati a arraché son droit de disputer la Ligue des champions africaine la saison prochaine, tout comme le CSC. Cela sera la 2e participation de la JSS à cette compétition continentale. Pour une équipe née il y a seulement dix années de cela, c’est une sacrée performance.

D’autant qu’il y a des clubs bien plus vieux qui n’ont jamais eu cette chance. Bravo donc à la JSS.

Mohamed-Amine Azzouz