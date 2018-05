Réunion du bureau fédéral de la FAF : Hommage à l’USMBA

Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football a tenu sa réunion mensuelle statutaire le 15 mai 2018 à Sidi Bel Abbes. Le choix de cette ville est motivé par l’objectif de la FAF de décentraliser ses activités, de se rapprocher de la base du football national et de rendre, à l’occasion, hommage à l’USM Bel-Abbès pour sa consécration dans l’épreuve populaire.

La tenue de ce Bureau fédéral a été l’opportunité de s’entretenir avec le wali de Sidi Bel-Abbès qui a affiché toute sa disponibilité pour apporter aide et accompagnement au développement du sport en général et du sport-roi en particulier. Sur les 13 membres, 8 étaient présents, les 5 autres ont mandatés d’autres membres du Bureau fédéral pour se prononcer à leurs places. De ce fait le quorum est atteint. Après adoption du procès verbal de la réunion du Bureau fédéral du 19 avril 2018, les travaux ont commencé. Les membres du BF ont eu à examiner lors de cette session, les rapports des structures suivantes :

1. Le Directoire de la Ligue de football professionnel (LFP).

2. La Ligue Nationale de Football Amateur (LNFA).

3. La Commission Fédérale d’Arbitrage (CFA).

4. La Commission médicale.

5. La Commission de coordination avec les Ligues.

6. La Direction Technique Nationale (DTN).

7. La Chambre de résolution des litiges (CRL).

8. La Ligue de football féminin.

9. La Ligue nationale de Futsal.