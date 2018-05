USM Harrach : La crise financière perdure

L’USMH n’en a visiblement pas fini avec ses déboires. Logiquement relégué en Ligue 2, au terme d’une saison pour le moins compliquée, le club est en phase de connaître un grand remue-ménage. Au niveau des membres de l’Assemblée générale du club amateur sportif ou encore au sein du directoire, on s’agite comme on peut pour provoquer un changement, avant d’entamer la préparation de la saison prochaine.

Certains souhaitent donner plus de pouvoir au CSA dans la gestion du club, alors que d’autres souhaiteraient carrément un changement de statuts et un retour au club amateur. En dépit de la relégation, les Harrachis ont particulièrement été marqués par les différents événements qui ont secoué le club la saison écoulée. Les nombreux changements opérés au niveau des différents staffs, administratif et technique, n’ont pas permis de résoudre les nombreux problèmes dont à souffert l’USMH. La crise financière, véritable source du malaise, persiste toujours. Elle pourrait, bel et bien, être un sérieux handicap pour l’équipe qui souhaite rebondir dés la saison prochaine pour retrouver l’élite. Ainsi, des membres de l’AG du CSA, vivement encouragés par des membres du directoire de la SSPA, seraient en train de recueillir les signatures

nécessaires —deux tiers—, pour renverser l’actuel Bureau, à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire et organiser de nouvelles élections. La tendance serait de renforcer le CSA, dans un premier temps, pour ensuite lui redonner les pleins pouvoirs, à l’heure ou les actionnaires s’apprêtent à quitter le navire alors que le club croule sous les dettes. Au niveau de l’équipe, c’est l’incertitude totale. Aucun joueur ne sait vraiment de quoi sera fait l’avenir.

Quelques cadres, par fidélité au club, parlent de rester, sous conditions tout de même, et d’autres préfèrent attendre l’évolution de la situation au niveau administratif avant de se prononcer. L’été s’annonce chaud pour la formation de la banlieue de la capitale. La plupart des clubs de Ligue-Deux, du moins ceux qui veulent jouer l’accession, ont déjà entamé leur prospection pour la saison prochaine. Quelques clubs prévoient une reprise des entrainements juste après le mois du Ramadhan, à l’image de l’ASO et de la JSMS ou encore du MCS. L’USMH doit rapidement trouver des solutions à ses problèmes pour pouvoir entamer la nouvelle saison sur de bonnes bases et espérer un retour en Ligue-Une.

Pour rappel, l’USMH a été condamné au purgatoire après avoir terminé la saison à l’avant dernière position au classement, avec un total de 28 points.

Le club, qui a connu quatre changements au niveau de son staff technique, a surtout payé les nombreux faux pas enregistrés à domicile. En effet, les coéquipiers de Younes ont laissé filer 26 points at home (6 défaites et 4 nuls pour seulement 5 victoires). A l’extérieur, les Harrachis ont récolté 9 points seulement (2 victoires et 3 nuls contre 11 défaites). L’équipe à marqué 27 buts, contre 37 encaissés, une marque de ses faiblesses et le déséquilibre immense entre ses lignes.

Rédha M.