Sécurisation des espaces publics à Alger : Mobilisation de 7.000 policiers

Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont mobilisé, à l'occasion du mois béni, quelque 7.000 policiers, tous grades confondus, pour sécuriser les grands centres commerciaux et les espaces et places publics, ainsi que pour les 1.045 centres d'examen de fin d'année scolaire (différents cycles), a indiqué un communiqué de la sûreté de wilaya. «Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont mobilisé quelque 7.000 policiers, tous grades confondus, afin de sécuriser les grands centres commerciaux et les espaces et places publics, les marchés et les gares routières, y compris le tramway et le métro, ainsi que 1.045 centres d'examen, de collecte et de correction des épreuves de fin d'année (différents cycles)», a précisé le communiqué.

La nouveauté du dispositif sécuritaire arrêté pour le Ramadhan réside dans la mise en place de 73 patrouilles pédestres, de 02 à 03 éléments de police chacune aux niveaux des grands boulevards relevant de la compétence de la sûreté de chaque circonscription administrative et la destination de 2.332 agents, sur l'ensemble des effectifs mobilisés, à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes afin d'assurer la sécurité du citoyen, a ajouté la même source. Les services de la sûreté de wilaya d'Alger œuvreront, en outre, au renforcement des dispositifs sécuritaires de la sûreté publique en charge de la régulation de la circulation routière, en veillant à la réduction des accidents de la routes au niveau des différents axes, y compris les autoroutes, notamment juste avant l'Iftar, ainsi que le renforcement des patrouilles motorisées au niveau des grands axes autoroutiers.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la stratégie adoptée par la Direction générale de la Sûreté nationale, lors de chaque occasion, notamment durant le Ramadhan, visant à anticiper toute tentative d'agression contre les lieux d'affluence des citoyens à travers tout le territoire de la compétence de la sûreté de la wilaya d'Alger, conclut le communiqué.