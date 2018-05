Campagne de dénigrement menée par des ONG contre l’Algérie : Le CRA dénonce

La présidente du Croissant-Rouge algérien, Saïda Benhabilès, a dénoncé, hier, la campagne de dénigrement menée par certaines organisations non gouvernementales (ONG) qui accusent l'Algérie de «rapatriements arbitraires» de migrants illégaux subsahariens. «Ces ONG, qui accusent l'Algérie de rapatriements arbitraires de migrants illégaux subsahariens, se trompent de cible, car notre pays est mieux placé que quiconque pour être accusé de mauvais traitements envers ces personnes déplacées», a déclaré à l'APS, Mme Benhabilès, tout en dénonçant «une campagne de dénigrement contre l'Algérie». La présidente du CRA a regretté, notamment, le fait que «les souffrances de ces personnes déplacées soient exploitées à des fins politiques et partisanes». «Au lieu de dénigrer l'Algérie, qui a toujours travaillé conformément au droit humanitaire international, ces ONG devraient plutôt chercher qui a provoqué ce désastre humanitaire et qui est derrière ces flux de migrants», a-t-elle mentionné. Il est à rappeler qu'une moyenne de 90.000 migrants clandestins arrivent chaque année en Algérie, un flux considéré comme une «véritable préoccupation» par les autorités, a indiqué récemment Hacene Kacimi, directeur chargé de la migration au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. Durant les cinq dernières années, le nombre de ces migrants a connu une «hausse considérable et inquiétante, pour dépasser les 400.000 personnes», avait-il relevé, considérant ce phénomène comme «une véritable préoccupation pour les autorités aussi bien sécuritaires que politiques». M. Kacimi avait fait observer que l'Algérie «n'est plus dans une situation de flux migratoire, mais de déplacements massifs de populations», tout en se demandant s'il existait un pays dans le monde «qui pourrait accepter un tel flux de clandestins sur son territoire».