El-Tarf : 526 familles relogées

Une joie indescriptible a régné dimanche et lundi derniers, chez les 526 familles au moment où elles commençaient à regagner leurs nouveaux logements attribués dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire dans la wilaya d’El Tarf. Le déménagement de ces familles habitant des bidonvilles dans la localité de Bouchaala Larbi (ex-Benamar) dans la commune d’Echatt, daïra de Ben M’ hidi, a été effectué dans une ambiance festive où les youyous ont fusé de partout, dès l’accès aux logements flambant neuf. Cette opération a duré deux jours au grand bonheur des familles bénéficiaires à la veille du premier jour du Ramadhan. La première journée a ciblé pas moins de 516 familles qui habitaient dans un grand bidonville dans cette commune, tandis que la seconde a ciblé 10 autres familles. La démolition des maisons précaires des bénéficiaires a accompagné simultanément le déménagement de ces familles, libérant ainsi les sites pour accueillir de nouveaux projets de logements de type LPA, LPP et des équipements publics, a indiqué le chef de l’exécutif de wilaya, Mohamed Belkateb. D’autres cas seront examinés par le wali dans la perspective de les recaser dans les meilleurs délais. Les autorités locales, et à leur tête le wali, ont mobilisé pour la circonstance tous les moyens humains et matériels des 24 communes d’El Tarf pour faciliter les opérations de déménagement de ces familles. Pour rappel, la wilaya d’El Tarf a bénéficié d’un programme de 26.020 logements sociaux au titre des trois derniers plans quinquennaux.

B. Guetmi