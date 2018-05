Habitat : l’ambitieux programme présidentiel se poursuit

Livraison, hier, de logements promotionnels publics (LPP) au site de Bendada à Staouéli.



Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a présidé, hier, au site ex-Bendada de Staouéli, une cérémonie de remise des clés de 384 logements promotionnels publics.

La cérémonie s’est déroulée en présence du wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, des autorités locales et des familles bénéficiaires. Dans une ambiance empreinte de joie en ce début du mois sacré, les heureux nouveaux locataires entrant dans le cadre de la formule LPP (Logement public promotionnel), ont reçu les clés de leurs appartements, des mains du ministre de l’Habitat.

Au cours de cette cérémonie, 384 logements ont été distribués faisant partie d’un quota total de 872 logements. Abdelwahid Temmar a indiqué que les opérations de distribution se poursuivront à travers toutes les wilayas et tout au long de l'année, pendant qu'il sera procédé au lancement de tous les projets du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, soulignant que «chaque citoyen ayant droit à un logement en bénéficiera».

Le ministre a, dans son intervention, félicité les familles, tout en rassurant les autres citoyens inscrits aux différentes formules quant à la capacité des pouvoirs publics de respecter leurs engagements à assurer à chaque Algérien le droit à un logement. Le ministre a déploré le retard accusé sur quelques projets, assurant que ces derniers font objet d'un suivi constant de la part de ses services.

Concernant la wilaya d'Alger, M. Temmar a souligné que son secteur a intensifié les efforts afin de répondre à la demande croissante et ce, en coordination avec les autorités locales.

Au niveau national, et toujours en ce qui concerne le logement promotionnel, le ministre dira qu’actuellement 1.965 unités sont en passe d’être distribuées. Celles-ci sont réparties à travers sept wilayas. Alger y détient la part du lion avec un lot de 1.312 logements. Djelfa 20, Bordj Bou-Arréridj 40, Tipasa 220, El Tarf 51, Chlef 60 et Blida 268. Le ministre a annoncé la prochaine opération de distribution au niveau d’Alger, d’ici la fin juillet, précisant que les logements finalisés dans le cadre de cette formule sont au nombre de 240, sur un total de 440 autres sites concernés. Le ministre soulignera également que la diversification de l’offre est un objectif qui a pu être réalisé, grâce aux efforts soutenus entrepris par le secteur de l’habitat depuis près de deux décennies. Celui-ci a connu un véritable essor sur le plan qualitatif et quantitatif. «Les projets qui s’inscrivent dans le cadre du programme initié par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui accorde une importance capitale au logement, seront achevés», a tenu à rassurer M. Temmar, avant de poursuivre : «Notre objectif est de mieux répondre aux attentes de la population en termes de logement.» Auparavant, le ministre et sa délégation ont eu à apprécier de visu, la qualité des nouveaux appartements reçus, et cela en visitant l’appartement «témoin».

Tahar Kaidi