Protection de l’environnement : l’apport des jeunes

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, a considéré hier à Souk Ahras que l’industrie de recyclage des déchets passait «impérativement» par une gestion efficace. Lors de son inspection du centre d’enfouissement technique (CET) situé à Hamma Loulou, la ministre a indiqué que cela se concrétisera également par un partenariat avec des jeunes en leur offrant des opportunités pour créer des micro-entreprises spécialisées dans le recyclage des déchets. Sur le site de ce CET, entré en activité début 2010, la ministre a insisté sur la dotation de cet équipement d’installations techniques et a promis le financement nécessaire par son département pour les acquérir. Elle a appelé également à assurer la collecte des déchets des établissements spéciaux dont ceux des élevages avicoles et des hôpitaux pour générer des ressources financières pour le CET. Ce CET dispose d’un pont à bascule et d’un dépôt de tri des déchets pour récupérer les produis plastiques et métaux destinés au recyclage. D’une capacité de traitement de 74.000 tonnes/jour, ce centre s’étend sur 12 hectares et compte quatre bacs, une presse pour papier et carton, et un broyeur de plastique et verre. Mme Zerouati a visité, par la suite, le jardin public Slimane-Guenoun où elle s’est enquise de l’opération de réhabilitation de cet espace vert s’étendant sur 5.000 m2, devenu, selon les explications données sur site, un lieu fréquenté par les délinquants.

La ministre a exhorté le bureau d’études en charge de l’opération qui mobilise 42 millions DA à faire preuve d’efficience pour «revivifier» le site. Mme Zerouati devra également visiter la centrale électrique de la commune d’Oued Kebrit (70 km au sud de Souk Ahras), la décharge contrôlée d’In Helwa à Bir Bouhouch, le promenoir urbain du chef-lieu de wilaya et la maison de l’environnement.