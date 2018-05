Solidarité nationale : 47 milliards de DA pour la prise en charge des nécessiteux

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia, a annoncé que son secteur prend en charge près d’un million d’inscrits sur les listes des personnes éligibles à l’Allocation forfaitaire de solidarité (AFS), dont l’enveloppe globale qui lui est consacrée est de 47 milliards de dinars.

En effet, dans un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, rendu public jeudi, il est indiqué qu’« en application des orientations de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, pour asseoir une politique sociale forte, monsieur le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a répondu favorablement à la demande de Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, pour la prise en charge, dans le cadre des dispositifs de soutien direct de l’État en direction des catégories sociales défavorisées et inaptes au travail, de 113.431 personnes qui remplissent les conditions du bénéfice de l’Allocation forfaitaire de solidarité inscrites sur la liste d’attente », a-t-on précisé dans le communiqué.

Actuellement, ce dispositif, géré par l’Agence de développement social, prend en charge 831.452 personnes, a ajouté la même source, relevant que cette mesure portera l’effectif global à 944.883 personnes. Ce qui permettra aux demandeurs sans revenu, constitués notamment de personnes âgées, de personnes handicapées, de femmes chefs de famille et de personnes infirmes et incurables, de bénéficier, en plus d’une allocation financière, d’une couverture sociale leur permettant l’accès aux soins et aux médicaments, a expliqué le communiqué du ministère. À cet effet, des instructions fermes ont été données à l’Agence de développement social et aux services déconcentrés du ministère de la Solidarité nationale pour prendre en charge, sans délai, les personnes éligibles au dispositif de l’Allocation forfaitaire de solidarité (AFS) et inscrites sur liste d’attente, a conclu le communiqué du ministère. Il convient d’expliquer que l’AFS est une aide directe versée à des catégories de populations défavorisées et inaptes au travail sous forme d’allocation. Fixée initialement à 1.000 DA le mois, elle est passée à 3.000 DA le mois depuis l’année 2008. Elle est majorée de 120 dinars par personne à charge dans la limite de trois personnes. L’allocation est destinée aux chefs de familles ou les personnes vivant seules sans revenu, handicapées physiques ou mentales inaptes au travail, pour les chefs de familles ou personnes vivant seules, sans revenu et âgés de plus de 60 ans, la femme chef de famille, sans revenu quel que soit son âge, les personnes atteintes de cécité ayant un revenu égal ou inférieur au SNMG. L’allocation est également destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans, non placées dans un établissement spécialisé, sans revenu et prises en charge dans une famille à faible revenu, pour les personnes infirmes et incurables de plus de 18 ans, atteintes d’une maladie chronique invalidante ou titulaires d’une carte de handicapé, ne disposant d’aucune ressource, et enfin pour les familles à faible revenu ayant à charge une ou plusieurs personnes handicapées de moins de 18 ans et ne disposant d’aucune ressource et en possession d’une carte de handicapé. Il convient de rappeler que la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a annoncé, récemment, la radiation de 63.000 personnes des listes des bénéficiaires d’aides financières destinées aux catégories vulnérables dans le cadre des différents dispositifs relevant de son secteur suite aux enquêtes menées sur les bénéficiaires. Ces listes ont été assainies soit à cause du décès du bénéficiaire ou à travers l’obtention d’informations ou données confirmant que la personne concernée perçoit d’autres pensions», a précisé la ministre. «Cette démarche vise à parvenir à définir les catégories vulnérables, rationaliser les dépenses et donner ces aides aux vrais ayants-droit», a souligné la ministre mettant en exergue «l’importance de l’introduction du numérique dans la définition des vrais nécessiteux et l’assainissement des listes de ceux qui tentent de contourner la loi».

Salima Ettouahria