Le projet de loi sur la justice militaire examiné par les députés : Concrétiser les dispositions de la constitution

Le siège de l’Assemblée populaire nationale (APN) a abrité, hier, une séance plénière présidée par M. Saïd Bouhadja et consacrée à la présentation et au débat du projet de loi portant Code de justice militaire.

Lors d’une allocution prononcée à l’ouverture des travaux de cette séance, le président de l’APN a souligné que « ce projet de loi vise la concrétisation des dispositions de la Constitution de 2016 qui consacrent la règle du double degré de juridiction». Il est prévu ainsi, à la faveur de ce texte, précise M. Bouhadja, la création de cours d’appel militaires auprès de toutes les régions militaires, lesquelles cours seront chargées de traiter les pourvois en cassation. Il est également question, à travers ce texte, de mettre en place des chambres d’accusation tout en procédant au maintien du contrôle exercé par la Cour suprême sur les verdicts émanant des instances judiciaires militaires ; ce qui est à même d’assurer des procès équitables et de consolider la présomption d’innocence garantis par la Constitution. Lors de son intervention, le président de l’APN a également mis à profit cette occasion pour rendre un vibrant hommage à l’Armée nationale populaire qui assume son rôle constitutionnel avec « efficacité ». M. Said Bouhadja a également vivement salué tous les efforts consentis par le Chef de l’Etat qui a toujours œuvré pour le développement de notre armée et de «la faire rivaliser avec les plus grandes armées du monde », a-t-il affirmé.

S’exprimant ensuite, le ministre des Relations avec le Parlement, M. Mahdjoub Bedda, a présenté le projet de loi soumis aux députés pour examen, qualifiant la mise en conformité des dispositions du Code de justice militaire «d’impérative». Il signale dans ce contexte que ce projet de loi vient s’adapter avec les développements que connaît le système législatif et se mettre au diapason des dispositions de la nouvelle Constitution de 2016, initiée par le Président de la République. M. Bedda a rappelé dans ce cadre que le texte a pour objet de modifier et compléter les dispositions de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant Code de justice militaire, eu égard à l’évolution qu’a connue le système judiciaire algérien depuis la promulgation de ce code. Cela dit, en répondant à un besoin induit par la particularité des règles de fonctionnement de l’institution militaire, la justice pénale militaire, considérée longtemps justice d’exception, a été instituée par la loi n° 64 -242 du 22 août 1964 qui a instauré les tribunaux militaires permanents.



« La justice militaire devient désormais une partie intégrante du système juridique national. »



Cette justice a connu une évolution à la faveur de l’adoption de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant Code de justice militaire qui, au moment de sa promulgation a constitué « une avancée substantielle », souligne le ministre des Relations avec le Parlement, au plan de la légalité des procédures judiciaires qu’elle édictait et en intégrant, dans nombre de ses dispositions, les principes et règles du Code de procédure pénale.

Cependant, les nouveaux amendements introduits au code assurant aux justiciables les garanties nécessaires pour un procès juste et équitable, tel que l’exige la Constitution, n’ont pu avoir d’effets sur les procédures pénales prévues par le Code de justice militaire, qui sont devenues en total déphasage avec la législation en vigueur, « d’où la nécessité de la refonte de ce code en vue d’actualiser ses dispositions », fera remarquer le ministre.

Il convient de signaler, ici, que les dispositions de l’article 19 de la loi organique 5-11 du 17 juillet 2005, relative à l’organisation judiciaire, a intégré le tribunal militaire au sein de l’organisation judiciaire nationale, en tant que «juridiction spécialisée» intégrant, par la même, la justice militaire qui «devient désormais une partie intégrante du système juridique national ». Aussi, la Constitution a énoncé les règles fondamentales sur lesquelles se base la justice algérienne. La révision constitutionnelle du 6 mars 2016 a consacré, dans son article 160, la règle du double degré de juridiction et a renvoyé à la loi le soin d’en préciser les modalités de mise en œuvre. Ainsi, le projet de loi concrétise ce principe en consacrant les juridictions d’appel à travers la création des cours militaires chargées de cette mission.



Un projet de loi salué par la majorité des membres de l’Assemblée



Il faut dire que la refonte du code de justice militaire proposée par le projet de loi porte sur les questions relatives à l’organisation et la compétence des juridictions militaires. Outre le fait que le projet de texte traduit le principe du double degré de juridiction par la création d’une cour d’appel militaire auprès de chaque région militaire chargée de connaître des appels de jugements rendus en premier ressort par les tribunaux militaires, le texte consacre la nouvelle terminologie introduite par les nouveaux dispositifs inhérents à la réorganisation de l’état-major de l’ANP et au statut général des personnels militaires.

Concernant les dispositions transitoires, le projet de loi prévoit notamment des dispositions traitant des situations relatives à la cassation des jugements émanant des tribunaux militaires à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Aussi et en attendant la mise en place d’une cour d’appel militaire auprès de chaque région militaire, il est envisagé d’installer, dans un premier temps, une cour d’appel militaire à Blida, à la 1ère Région militaire, dont la compétence est élargie aux 2e et 5e Régions militaires.

Une cour d’appel militaire est prévue dans la wilaya de Ouargla au niveau de la 4e Région militaire dont la compétence est élargie aux 3e et 6e Régions militaires. Le ministre qui s’est longuement exprimé sur les dispositions de ce projet de texte notera, d’autre part, que ce document, fort de 329 articles de loi,

« comporte 154 articles modifiés ». Il a été procédé également à la révision de 154 articles et à l’introduction de 26 autres nouveaux articles de loi.

Les membres de l’APN, après avoir bénéficié de tous les éléments d’information relatifs à ce projet de loi et après avoir écouté attentivement le rapport préliminaire se rapportant au projet de loi, ont, dans l’ensemble, salué le contenu de ce texte, le qualifiant de «nouveau jalon qui vient ainsi consolider l’arsenal juridique du pays». C’est ce que soutiennent les députés, Haddi Soufi, Habib Senoussi et Mohamed Kadik du parti FLN, le député Kheira Labiad du RND, le député Yahia Benine et Nacer Hamadouch du MSP.

Soraya Guemmouri