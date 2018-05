Dans la lucarne : On ne « joue » pas avec les impôts

Chez nous, s’acquitter de ses impôts est aussi primordial. Tout le monde sait que le salarié d’une entreprise, qu’elle soit publique ou privée, ne peut se dérober au paiement des impôts. Car, il est vu comme tel par la structure qui veille à l’application scrupuleuse de la loi en vigueur. C’est vrai que les «grosses fortunes» ont un traitement spécial, mais… Pour les fonctionnaires, l’impôt est déduit à la source. De ce côté donc, il ne peut y avoir de soucis avec cette catégorie. Pour les joueurs qui animent nos championnats d’élite, chaque week-end que dieu fait, sont sommés de s’acquitter de leur devoir vis-à-vis du fisc, à l’époque où Rouraoua et Kerbadj à la tête de nos structures footballistiques. On avait, on se le rappelle encore, demandé d’abord aux présidents de clubs de plafonner les salaires qui étaient, selon eux, exorbitants. Des cas de joueurs qui percevaient plus de 400 millions de centimes par mois. On a jugé cela «excessif» surtout que l’argent qui fait vivre et fonctionner nos clubs provient quasi-exclusivement des pouvoirs publics. Ce n’était plus possible de rester sans réaction de crainte de déposer les bilans. Même en ce qui concerne la CNAS, les joueurs ne payaient pas leurs cotisations. C’est pour cela que des réunions entre le DG de la CNAS et le président de la LFP, Kerbadj, ont été organisées. Ils se sont mis d’accord pour que les joueurs soient soumis à une «fourchette» pour régler leurs arriérés. Un accord est pris pour une assiette de 27 millions de centimes. La situation, malgré cela, demeure encore ambigüe du fait que nombreux sont les joueurs qui ne sont pas payés par leurs clubs et se voient obligés de solliciter la CRL pour percevoir leur argent. Comme dirait l’autre, si on ne fait rien, la situation va perdurer à l’identique des années durant pour ne pas dire éternellement. Il faut un système coercitif pour obliger les uns et les autres à régler leurs impôts. Dans les pays étrangers qui ne badinent pas avec les impôts, on se «casque» de risque d’aller en prison et ce quelque que soit votre statut de «star» du football dans ce pays. Prenant l’exemple de Messi. Il avait écopé d’une sentence de prison de 21 mois et plusieurs millions d’euros d’amende.

«L'Argentin Lionel Messi, a, pour sa part, été condamné en 2016 pour fraude fiscale, avec une amende de deux millions d'euros et une peine de 21 mois d'incarcération. Cette dernière a été commuée en une amende supplémentaire de 252.000 euros : 400 euros par jour de prison», lisait-on.

Une autre star du football espagnol, Cristiano Ronaldo est lui aussi confronté au fisc de ce pays. Il risque même une longue peine de prison. Cette situation avec le fisc l’avait énormément déconcentré au point où il est passé à côté lors du début de Laliga espagnol durant l’exercice 2017/2018 qui vient de s’achever. Las des attaques répétées de cette structure qui ne badine pas avec l’argent, Cristiano a plaidé coupable. Il a même avancé une somme d’argent pour en finir avec cette situation «conflictuelle».

«L'attaquant-vedette du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a proposé de verser 14 millions d'euros et de se déclarer coupable de plusieurs délits fiscaux afin de trouver un accord avec les autorités espagnoles, selon une information publiée par la presse espagnole. Cristiano Ronaldo propose alors au Trésor public de payer 14 millions d'euros et de se déclarer coupable des quatre délits fiscaux dont il est accusé», écrivait-on dans un article paru à El Mundo. Le portugais, Cristiano Ronaldo a ainsi fini par abdiquer. Car, il sait que le fisc ne va pas le lâcher ni aujourd’hui, ni demain. Il s’agit d’un service qui reste intransigeant avec l’argent du contribuable. Il vaut mieux payer et s’entendre sur la manière de rembourser les impayés, la plus profitable pour tout le monde avant que les choses ne se corsent et qu’on vous enfonce dans le «trou» davantage. Ce qui serait des plus préjudiciables. C’est ce qu’à compris Cristiano et beaucoup d’autres joueurs qui gagnent beaucoup d’argent. Crime et châtiment !

Hamid Gharbi