Eliminatoires CAN-2019 (U20) (2e tour Retour), Ghana 2 - Algérie 0 (Aller 0-0) : Les Jeunots « Verts » éliminés

La sélection nationale U20 n’a pas réussi l’exploit de passer l’écueil ghanéen, un ténor du football africain dans la catégorie. En effet, tenus en échec au match aller au stade du 5-Juillet, les protégés du duo Sebaa-Achiou se sont inclinés par deux buts à zéro au stade Cape Coast en terre ghanéene.

Se faisant ainsi éliminer, ils ne seront pas présents donc à la CAN-2019 au Niger. Ils ont pourtant tenu bon face au Black Stars durant la première demi-heure de jeu avant de concéder un premier but inscrit par Kudus (35’). Ils seront ensuite cueillis à froid dès l’entame du second half, avec une seconde réalisation signée Sadiq (47’). Malgré leurs efforts, ils ne reviendront pas au score.

Le staff technique a aligné en la circonstance l’équipe suivante : Daas, Belaribi, Belaid, Tougai (c) (Kerroum, 73’), Belharrane, Boudaoui, Boucif, Zorgane, Moulay, Benhebil (Amara, 65’), Zerdoum (Zerrouki, 67’).

M.-A. A.