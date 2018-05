Badminton : championnats du monde première sortie de l’Algérie face au Danemark

La sélection algérienne masculine de badminton effectuera aujourd’hui sa première sortie face à son homologue danoise (3h00, heure algérienne), pour le compte de la première journée des Championnats du monde par équipes qui se déroulent du 20 au 28 mai à Bangkok, en Thaïlande. Lors de cette épreuve mondiale, l’Algérie sera en lice dans la compétition masculine par équipes baptisée «Thomas Cup», grâce au titre africain décroché en février dernier à Alger. L’équipe nationale évoluera dans le groupe D, en compagnie du Danemark, de la Malaisie et de la Russie. Selon le programme publié dimanche sur le site de l’instance, les Verts affronteront mardi la Malaisie (8h00, heure algérienne), puis la Russie, mercredi à 13h00 (heure algérienne). Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de badminton (FABa), Mohamed Aït-Baâziz, n’avait reconnu que la mission de l’équipe nationale lors des Mondiaux de Thaïlande. L’Algérie sera représentée par Adel Hamek, Mohamed Abderrahim Belaârbi, Youcef Sabri Medal, Maâmeri Koceïla, Madjid Yacine Belahouane et Sami Khaldi, sous la houlette de l’entraîneur Fateh Bettahar et l’expert espagnol Antonio-Molina Ortega.