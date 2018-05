Ligue 1 (30e journée) : L’US Biskra, dernier relégué

Le miracle n’a pas eu lieu. Malgré sa victoire face à l’USMH (2-1), à domicile, à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1, l’US Biskra n’a pas réussi à sauver sa peau. La sentence est tombée, la formation de la ville des Ziban est condamnée au purgatoire.

Les poulains de Leknaoui accompagneront l’USM Blida et l’USM Harrach au palier inférieur, une saison seulement après son accession. Il faut dire que l’USB n’avait pas tout à fait son destin entre les mains. Le DRB Tadjenanet, sous la menace aussi, a su tirer, quant à lui, son épingle du jeu. Les joueurs du technicien Tunisien Dhaou sont allés à Alger chercher les trois points de leur rencontre avec le Chabab de Belouizdad. Les coéquipiers du portier Litim se sont imposés sur le score de (2 à 1). L’Olympique de Médéa est revenu cependant de loin. Les poulains du coach, qui avaient un pied en Ligue-2 à la mi-temps, ont fini par redresser la barre face NAHD. Mené au score, suite à la réalisation de Chekrit (53’), les joueurs de l’OM se sont secoués pour disposer de leur hôtes du jour par le score de (3 à 1), grâce aux buts de Abdelhafid (54’), Motrani (63’-SP) et Baouche (77’). Ils mettent ainsi fin à une série de 22 matchs sans défaites du Nasria. Cette victoire permet ainsi à la formation du Titteri d’assurer son maintien. Pour leur part, les protégés de Dziri, en course pour la seconde place, synonyme de participation à la Ligue des Champions d’Afrique, disputeront finalement la Coupe de la confédération en compagnie de l’USMBA, vainqueur de la coupe d’Algérie. Le NAHD termine ainsi la saison à la troisième place du classement, derrière le

CS Constantine et la JS Saoura. Par ailleurs, cette journée à été profitable à la JSS. Les joueurs de Nabil Neghiz, auteurs d’une large victoire au stade 5-Juillet (1-4) face au Mouloudia d’Alger, ont confirmé leur position de dauphin d’une forte belle manière. À L’occasion de cette partie assez plaisante, un homme a particulièrement brillé. Il s’agit de Yahia Cherif qui a signé un hat-trick. Dans les autres matches, l’USM Blida, déjà en Ligue-Deux, est allé chercher la victoire à Bologhine (1-2), face à une formation de l’USM Alger, complètement remaniée. A Ain Temmouchent, le Mouloudia d’Oran à pris le dessus sur la JS Kabyle (2-1), à l’issue d’une belle confrontation. Vendredi au stade Hamaloui, le CSC a officiellement célébré son titre, à l’issue de sa rencontre avec le PAC qui s’est soldée par un nul vierge. À Sétif, la rencontre ESS-USMBA s’est terminée sur le même score.

17 buts ont été inscrits à l’occasion de cette ultime journée, qui met fin à une saison pour le moins compliquée.

Rédha M.

Résultats :

CS Constantine - Paradou AC 0-0

MC Oran - JS Kabylie 2-1

USM Alger - USM Blida 1-2

Olympique Médéa - NA Husseïn-Dey 3-1

CR Belouizdad - DRB Tadjenanet 1-2

ES Sétif - USM Bel-Abbès 0-0

US Biskra - USM El-Harrach 2-0

MC Alger - JS Saoura 1-4



----------------------------------------------

Tableau d’honneur

Champion : CS Constantine

Qualifiés pour la Ligue des champions:

CS Constantine / JS Saoura

Qualifiés pour la Coupe de la Confédération:

USM Bel-Abbès (vainqueur de la Coupe d'Algérie) / NA Husseïn-dey



Reléguées en Ligue-2:

USM Blida / USM El-Harrach / US Biskra

Meilleur buteur : Oussama Darfalou (USM Alger) (18 buts)

Meilleure attaque : USM Alger (43 buts)

Meilleure défense : NA Husseïn-Dey (24 buts).



Top 5 des meilleurs buteurs :

18 buts : Oussama Darfalou (USM Alger)

16 buts : Mohamed Amine Abid (CS Constantine)

15 buts : Samy Frioui (USM Blida)

12 buts : Mustapha Djallit (JS Saoura)

10 buts : Walid Derrardja (MC Alger)