Ecole polytechnique d’Alger : Les diplômés recherchés par les majors pétroliers

Le groupe international Total prospecte parmi les étudiants de l’ENP dans le cadre de son programme « Young Graduate ».

Établissement supérieur de référence, l’École polytechnique d'Alger est de plus en plus sollicitée par les grandes compagnies mondiales. En effet, pour essayer de recruter les ingénieurs issus de cette prestigieuse école, l'entreprise Total Lubrifiants Algérie a organisé récemment l’événement «Total Day ENP», avec pour objectif, la présentation du programme «YOUNG GRADUATE». Un programme innovant qui est en réalité un projet initié par Total Lubrifiants Algérie, consistant à recruter de jeunes diplômés avec moins d’un an d’expérience post diplôme, mobiles géographiquement, et leur proposer un poste en entreprise avec un contrat à durée déterminée.

Lors de la rencontre, le responsable de la compagnie pétrolière a indiqué qu’«un programme a été développé pour permettre aux étudiants d’effectuer en premier lieu un stage au sein d’une filiale du groupe pétrolier». Il souligne qu’après cette première étape, les stagiaires pourront se présenter pour partir en expatriation durant un an dans une autre filiale du groupe, dans le cadre d’un échange culturel.

L'événement «Total Day ENP» a permis à de nombreux étudiants ENP d’assister à cette journée, au cours de laquelle ils ont pu bénéficier de l’expertise du directeur général de Total, Stéphane Talleneau, de la directrice des ressources humaines (DRH), Fathia Ouchene, ainsi que des deux success stories venus témoigner de leur expérience en la matière et exposer les avantages proposés par les activités au sein d’une des plus grandes multinationales dans le monde.

La rencontre a aussi été l'occasion pour Total d'exposer ses compétences dans ses divers domaines d'expertise, précisant que la compagnie pétrolière est présente dans plus de 130 pays, dont l'Algérie. Aujourd’hui, l’entreprise Total Lubrifiants Algérie emploie directement 130 collaborateurs et compte accroître le nombre de ses collaborateurs en fournissant pas moins de 250 emplois directs et indirects pour son usine d'Oran.

C’est également l’occasion pour Total Algérie de présenter sa politique de ressources humaines à travers les plans de recrutement, de développent de carrière, les différents stages et formations proposés.

Pour sa part, le directeur de l’ENP, Mohamed Debieche, a précisé que l’entreprise Total était fortement intéressée par les étudiants de l’école qu’il dirige, en précisant que «pour faire découvrir l’entreprise, d’un côté, et le potentiel des étudiants, de l’autre, nous avons mis à la disposition de Total, notre école, afin que celle-ci puisse organiser une rencontre étudiants-responsables Total».

La journée a été caractérisée par la collecte des CV des étudiants intéressés, mais aussi par l’organisation du Speed Job Interviews (entretien d’embauche).

Il est utile de souligner que l’École polytechnique actualise périodiquement ses programmes de formation en spécialité, afin d'améliorer encore plus leur qualité, permettant d'avoir beaucoup plus de créateurs que de demandeurs d'emplois. Dans le domaine de la recherche scientifique, certains entreprises et organismes ont permis la réalisation de plusieurs projets de fin d'études, de magistère et de thèses de doctorat à moindre coût pour l'École et ayant un impact très important à l'échelle industrielle. Un nouveau type de partenariat à été développé, aboutissant à la réalisation d'un premier projet à caractère scientifique, technologique et économique très important. Actuellement, l'École tend à élargir ses relations à l'échelle nationale et internationale, par des conventions de coopération et d'échange inscrivant des programmes de travail permettant la réalisation de travaux nationaux, régionaux et internationaux.

L'École est aussi un pôle de formation de formateurs. La post-graduation, magistère et doctorat, évolue de manière dynamique, en adaptation avec le développement technologique. Il en est de même pour la post-graduation spécialisée, assurée pour les besoins des partenaires industriels de l'École. Cette dynamique a évolué beaucoup plus, avec l'ouverture du nouveau type de laboratoire de recherche. Depuis l’année 1995, l'École a enregistré à son actif la formation de quelque 600 étudiants en magistère et 163 en doctorat.

À ce jour, près de 10.000 ingénieurs ont été formés. Ses ingénieurs sont accueillis facilement au sein des grandes compagnies nationales et internationales.

Mohamed Mendaci