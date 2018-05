Des étudiants engagés pour le triomphe de la cause nationale : Quand l’élite faisait trembler le colon

Dans le cadre des festivités de commémoration de la Journée nationale de l’étudiant, le Centre culturel islamique (CCI) a abrité hier une conférence-débat animée par l’universitaire M. Moussa Hissam, sur le thème «L’étudiant algérien et le devoir de mémoire».

D’entrée, le conférencier a tenu à rendre un vibrant hommage aux étudiants engagés pour le triomphe de la cause nationale durant la Révolution, et qui, dit-il, ont réussi haut la main leur mission de mobilisation autour du FLN et son bras armé l’ALN, et ce en dépit du manque de moyens dont ils disposaient, conjugué à la pression coloniale qui s’abattait sur eux. Dans ce sillage, il rappelle que «la France coloniale n’a ménagé aucun effort pour avorter tous les mouvements algériens qui faisaient front autour du seul objectif de mettre fin à la présence coloniale sur le sol algérien». M. Hissam met en outre en relief le fait que les étudiants algériens ont contribué, à cette époque, au succès de la Révolution, chacun dans son domaine, notamment les étudiants en médecine et en pharmacie. Le conférencier a également mis en exergue l’évolution de l’université algérienne après le recouvrement de la souveraineté nationale en 1962.

Il rappelle qu’au lendemain de l’indépendance, il n’y avait qu’une seule université sur le territoire, alors que de nos jours, ce genre de structures d’acquisition des sciences et du savoir ont non seulement vu le jour partout à travers le pays, mais aussi elles sont bien équipées, notamment en moyens technologiques modernes. S’agissant de la seule et unique université fondée par la France coloniale en 1909, M.Hissam a estimé que celle-ci, plus connue sous l’appellation «la Fac centrale», a été créée pour regrouper les jeunes Algériens intellectuels et de les insérer parmi l’élite de la France. Selon le conférencier, l’objectif de la France coloniale, à travers l’édification de ce type d’infrastructures en Algérie, n’est autre que «discréditer l’identité des Algériens».

Des visées qui n’ont jamais abouti à leur fin, tant la conscience du mouvement national, à travers toute sa composante, les étudiants y compris, n’a cessé de militer pour l’indépendance et l’émancipation du joug colonial. En revanche, le conférencier a tenu à préciser que «les jeunes Algériens, qui ont réussi dans l’enseignement, ont rejoint les espaces de savoir en Tunisie, en Égypte, au Moyen-Orient, ainsi que les universités de l’Europe orientale et des États-Unis». Malgré cette opportunité, «nos jeunes étudiants n’ont pas lâché la cause algérienne». Ils ont poursuivit résolument la défense de cette juste cause à l’extérieur et sur la scène internationale», a t-il indiqué. «Le nationalisme de l’élite algérienne a fait peur aux autorités de la France coloniale», appuie le conférencier. À la fin de la conférence, Dr Moussa Hissam a appelé les jeunes à «suivre l'exemple de leurs aînés, en se dotant de l'arme du savoir et en acquérant de hautes compétences».

Il nomme certains des moudjahidine qui constituaient, après l’indépendance, les premiers cadres de l’État, à l’instar du président du Gouvernement provisoire algérien (GPRA), le pharmacien Ferhat Abbas, de Benyoucef Benkhedda, d’Ahmed Aroua, de Mohamed Benaïssa Amir, de Mohamed Seghir Nekkache, et autres médecins et pharmaciens. Il est à rappeler que le 19 mai 1956 marqua l’engagement des jeunes Algériens qui ont quitté les bancs de l’école et de l’université, pour but de donner une légitimité à la Révolution de libération et pour montrer à l’opinion publique que l’élite algérienne participe à la lutte contre le colonialisme pour recouvrer sa souveraineté nationale.

Hichem Hamza