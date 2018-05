Formation professionnelle : Lancement d’un dispositif de validation des compétences

Le nouveau dispositif est mis en œuvre dans les établissements de formation professionnelles relevant du MFEP et au niveau de l’ONDEFOC, à travers le comité de validation des compétences.

Le secteur de la Formation professionnelle innove, les directeurs de wilayas de la Formation et de l’Enseignement professionnels et le directeur général de l’Office national de développement et de promotion de la formation continue (ONDEFOC) ont été destinataires, cette semaine, d’une circulaire fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du dispositif de validation des compétences acquises par l’expérience. Ce dispositif vise à la reconnaissance des compétences de l’individu en vue d’une certification de qualification professionnelle.

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki «attache une importance particulière à l’application stricte des dispositions contenues» dans la nouvelle circulaire. Dans le cadre du développement de la formation continue, le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels à travers ce nouveau processus qui permettra aux travailleurs compétents d’obtenir «une certification en vue de faire évoluer leur situation professionnelle à travers la concrétisation de leurs projets professionnels ou de leurs projets de formation». Il en est de même pour «les chômeurs de longue durée à la recherche d’un emploi», est-il noté dans le même document. La certification est destinée aux personnes possédant des compétences professionnelles «acquises en dehors des structures de formation mais ne possédant aucun diplôme, ni attestation ou un quelconque document officiel pour en témoigner».

Pour les personnes intéressées, la demande de validation des compétences acquises par l’expérience, est faite soit à titre individuel, soit à la demande de l’institution dont relève l’employé.

S’agissant des populations qui peuvent bénéficier de la validation des compétences acquises par l’expérience sont les salariés, les travailleurs indépendants, les demandeurs d’emploi ainsi que tout individu désirant valider ses compétences.

Cette nouvelle mesure s’adresse, selon le document du ministère, à toute personne âgée de 20 ans au moins et justifiant d’une expérience d’au moins trois années dans l’activité en rapport avec la certification demandée. Selon la même circulaire, le demandeur de la validation des compétences doit adresser sa demande au comité de validation de compétences au niveau d’un établissement de formation professionnelle ou à l’ONDEFOC, remplir un formulaire prévu à cet effet et fournir les attestations de formation ou tout document ou éventuellement une déclaration sur l’honneur attestant de l’expérience professionnelle. Tout candidat remplissant les conditions de l’expérience professionnelle, peut passer à l’étape de l’entretien.

L’entretien en question porte, notamment sur l’identification des besoins en compétences à validation qui constitueront les éléments de l’épreuve pratique.



Identification des besoins



A l’issue de l’entretien, le candidat reçoit une convocation pour passer l’épreuve pratique. Viendra ensuite, l’épreuve pratique élaborée et organisée selon les dispositions définies par le référentiel de validation de la compétence visée, élaboré à cet effet par le réseau d’ingénierie pédagogique en coordination avec l’ONDEFOC. La validation des compétences sera assurée par un jury d’évaluation habilité à proposer ou pas une formation complémentaire pour combler les insuffisantes en matière de connaissances théoriques et technologiques. Lorsque le jury estime nécessaire que le candidat suit une formation complémentaire, dans un établissement publics de formation professionnelle, il reçoit une convocation au plus tard dans le mois qui suit. Ladite formation vise à renforcer les savoirs théoriques et technologiques en relation avec les insuffisances identifiées par le jury d’évaluation. La durée de la formation peut s’étaler d’une semaine au minimum à un mois au maximum. Des sessions périodiques de formations seront organisées chaque trimestre pour des groupes d’une dizaine de candidats, selon les besoins de l’établissement concerné.

La validation des compétences sera sanctionnée par un certificat de qualification professionnelle délivré par la suite alors que les candidats retenus pour une formation complémentaire, le certificat de qualification professionnelle est délivré à l’issue de leur formation.

Les candidats ajournés, faut-il le souligner, peuvent reformuler leur demande de VAE (validation des acquis de l’expérience), pour les mêmes compétences, après un an. Il faut savoir que le nouveau dispositif est mis en œuvre dans les établissements de formation professionnelles relevant du MFEP et au niveau de l’ONDEFOC, à travers le comité de validation des compétences.

Aussi le DG de l’ONDEFOC présidera la Commission de validation des Compétences chargée d’organiser et de développer le dispositif de validation des compétences. Par ailleurs, une commission de recours est créée auprès de l’OONDEFOC pour permettre au candidat contestant les résultats de son évaluation, ou le refus de sa candidature d’introduire un recours motivé auprès de ladite commission.

Celle-ci rendra son avis dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la date de réception de son recours. Enfin, les frais inhérents au test de la validation y compris la formation sont à la charge du demandeur, lorsqu’il s’agit d’une demande individuelle ou de l’organisme employeur.

Mohamed Mendaci