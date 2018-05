Baccalauréat : Début du retrait des convocations

Le retrait des convocations pour les élèves candidats au baccalauréat 2018 est effectif depuis l’après-midi d’hier sur le site: http://bac.onec.dz.

Cette opération se poursuivra jusqu'au premier jour des épreuves, soit le 20 juin prochain, a annoncé la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, sur sa page Facebook.

Elle a fait de cet espace une tribune privilégiée où sont diffusées régulièrement et en temps réel des informations pratiques qui intéressent au premier degré la grande famille de l’Education, les élèves y compris ainsi que leurs parents. Il convient de reconnaitre en effet que la page Facebook de la ministre de l’Education est utile à plusieurs titres et sert en premier les élèves comme elle vient de le démontrer via la vulgarisation de l’information relative au retrait des convocations de l’examen du Baccalauréat. Pour les autres candidats concernés par les épreuves de fin d’année, soit les examens de fin du cycle primaire et celles du Brevet de l’enseignement moyen (BEM), leurs inscriptions se poursuivent sur les sites cinq.onec.dz et bem.onec.dz.

Dans leur totalité, le nombre de candidats attendus aux examens de fin de l’année scolaire 2017-2018 pour les trois cycles s’élève à 2.107.125. Ce chiffre est réparti, en fait, sur les trois paliers, soit 797.812 candidats pour le cycle primaire qui connaît une augmentation de 4,8% par rapport à l’année dernière, 595.865 candidats pour le brevet d’enseignement moyen (BEM), qui connaît une hausse de 5,9%, et 709.448 attendus aux épreuves du baccalauréat 2018. Pour la réussite des examens, la ministre a indiqué, à plusieurs reprises, que toutes les conditions nécessaires, ont été réunies, pour assurer le bon déroulement des examens de fin d’années scolaires pour les trois cycles d’enseignement, notamment le Baccalauréat 2018.



Examen de fin de cycle primaire ce mercredi 23 mai



En effet, les examens de fin d’années des trois cycles scolaires se placent au cœur même des préoccupations du ministère de l’Education nationale. Ce département à réitéré à maintes fois son engagement pour le déploiement, cette année encore, tous les moyens matériels et humains pour assurer le bon déroulement de ces différentes épreuves prévues du 20 au 25 juin prochain pour le Bac, le 23 mai pour l’examen de fin de cycle primaire et entre le 28 et le 30 mai pour le Brevet de l’enseignement moyen (BEM). Pour ce faire, ce département a mobilisé pas moins de 637.780 enseignants et fonctionnaires administratifs et que 18.302 centres de déroulement des examens accueilleront ces épreuves à travers l’ensemble du territoire national. Le ministère avait rassuré tous les élèves des classes d’examens, tous cycles confondus, que leurs établissements feront le nécessaire afin de parachever les programmes pédagogiques dans les temps.

Dans ce contexte, Mme Benghebrit a fait savoir que les sujets des épreuves du Bac, pour cette année, seront tirés du programme scolaire qui sera achevé à 100 %. Il convient de souligner que dans le cadre des préparatifs relatifs à l’examen du baccalauréat, session juin 2018, il a été décidé de maintenir les dispositions de la session 2017, notamment en matière de sujets d’examen. Notons que la ministre avait récemment soutenu que les candidats auront sur chaque matière, le choix entre deux sujets et bénéficieront de 30 minutes supplémentaires pour chaque examen.

Kamélia Hadjib