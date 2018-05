Réseau de gaz naturel à Constantine : Plus de 300 atteintes de tiers enregistrées

Pas moins de 317 atteintes de tiers sur le réseau d’alimentation en gaz naturel ont été enregistrées durant l’exercice 2017 dans la wilaya de Constantine, a révélé hier à l'APS la responsable de la communication à la Direction locale de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SDC). Souvent occasionnées par des travaux effectués par des entreprises publiques et privées, ces agressions sur le réseau de gaz ont privé 7.709 abonnés de cette source énergétique durant cette même période, outre le fait de provoquer «un affaiblissement du réseau», a indiqué Ouahiba Takhrist.

La daïra de Constantine (cités Boudraâ Salah et Bidi Louisa), la nouvelle ville Ali Mendjeli (unités de voisinage 2, 9 et 19), Hamma Bouziane et la daïra de Zighoud Youcef figurent parmi les secteurs les plus affectés par les atteintes de tiers sur le réseau de gaz naturel, a-t-elle détaillé. Mme Takhrist a indiqué également que les services de la Direction de Constantine de la SDC ont enregistré, entre janvier 2018 et le 13 mai en cours, 102 atteintes de tiers, se traduisant par des interruptions de gaz ayant pénalisé 5.735 abonnés.

Cette même source a précisé que Ali Mendjeli arrive en pole position avec 20 atteintes (essentiellement les unités de voisinage 14 et 17), suivie du centre-ville de Constantine avec 17 atteintes, huit dans la commune de Ouled Rahmoune, sept à Hamma Bouziane, six à Didouche Mourad et quatre à Ain Smara notamment.

A ce propos, Mme Takhrist a évoqué la «nécessité» pour les entreprises publiques et privées d’œuvrer «en coordination avec la Direction de Constantine de la SDC avant d’entamer des travaux, en vue de prendre préalablement connaissance des plans du tracé des réseaux souterrains de gaz et d’électricité, pour éviter les incidents pénalisants pour les abonnés et d’affaiblir les réseaux.» Par ailleurs, la responsable de la communication à la SDC a fait état de 85 atteintes de tiers, durant l’année 2017, sur le réseau électrique à travers la wilaya de Constantine, et 20 autres atteintes entre les mois de janvier et avril 2018. Elle a ajouté également que la nouvelle ville Ali Mendjeli, notamment les UV 18 et 20, représente le secteur le plus touché en matière d’atteintes sur le réseau d’électricité, suivie par la daïra de Constantine, notamment les cités Gammas, Ziadia, Djebel Ouahch, Bardo, Boussouf et Boumerzoug.