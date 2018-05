Economie numérique : Des start-up algériennes dans le plus grand événement technologique mondial

Le monde du numérique et des nouvelles technologies est considéré comme la base du développement mais aussi de la croissance économique. Nombreux sont les pays qui axent leur politique économique et son évolution sur la recherche et le développement technologique. Depuis plusieurs années déjà, l'Algérie est sur cette voie, dans la mesure où notre pays accorde une importance particulière à la généralisation de la numérisation mais aussi pour apporter un souffle nouveau au développement de la technologie «made in Bladi». Cela en encourageant les petites entreprises spécialisées dans les TIC et autres startups à s'inscrire dans les technologies de pointe.

A ce titre, plusieurs startups sortent du lot à travers la mise au point de logiciels et d'applications utiles. Celles-ci participent à des manifestations internationales de haute facture, telle que l'initiative VivaDZ.

Il faut savoir que VivaDZ est une initiative visant à promouvoir le génie algérien sur la scène internationale en permettant notamment à des startups algériennes de participer régulièrement à de prestigieux évènements internationaux dans le domaine de l'innovation et des technologies, à l'instar du Viva Technology de Paris qui rassemble plus de 80.000 participants, 8.000 startups, 1.400 investisseurs et 1.500 journalistes venant de 103 pays ou CES, Las Vegas (USA). Elle est portée par le GIE (Algeria Digital Cluster) ADC en Algérie et soutenue par l'association REAGE, qui est un réseau de cadres et d'entrepreneurs algériens et franco-algériens issus des grandes écoles et universités françaises, avec le concours d'autres acteurs de la société civile algérienne en Algérie et à l'étranger, notamment au Canada et aux USA et des institutions économiques algériennes et internationales.

Pour la 3e année consécutive, une dizaine de startups algériennes, parmi les plus innovantes, issues des grandes écoles, universités et incubateurs algériens, déjà distinguées en Algérie, à l'occasion de compétitions locales vont représenter l'Algérie aux côtés d'autres pays africains, à Viva Technology, qui aura lieu cette année du 24 au 26 mai. En trois ans seulement, cet évènement s'impose comme le carrefour mondial incontournable des startups, multinationales et investisseurs internationaux dans le domaine de l'économie numérique.

Ces dix startups offrent des solutions innovantes dans différents domaines : agriculture, gestion du trafic urbain en ville intelligente, écologie, gestion intelligente de la data, e-commerce, e-santé, et transport, ne manqueront pas de faire la promotion du génie algérien à Paris pour cette nouvelle édition. Pour Ali Kahlane, membre fondateur d'ADC, l'objectif de Viva DZ est de «permettre le développement des petites entreprises algériennes spécialisées dans le développement technologique à travers l'ouverture à l'international». Et d'ajouter que «la sélection des startups qui participeront s'est faite sur des critères tels que le caractère innovant de la startup et le potentiel qu'elle a à se développer à l'international».

Lors d'une conférence de presse animée, hier à Alger, Ali Kahlane, soulignera qu'«aujourd'hui il important de faire découvrir aux autres ce qu'on peut faire dans notre domaine», et que développer l'économie digitale en Algérie est une urgence vitale, car elle est une sérieuse alternative économique.

La délégation algérienne bénéficie d'une part du support de l'ambassade de France en Algérie à travers son pôle économique régional et Business France et, d'autre part du soutien d'entreprises algériennes ayant acté dans leur stratégie de développement des partenariats multiformes avec les startups. A travers cette participation, ces pionniers vont confronter leurs projets à la réalité de l'écosystème mondial de l'innovation, du Digital et de l'industrie 4.0.

Les concernés pourront, en plus de présenter leurs réalisations à des industriels et des fonds d'investissements, nouer utilement des partenariats avec des startups d'autres pays et intéresser l'élite algérienne de l'étranger qui constitue pour elles une formidable opportunité en tant que levier pour leur développement et leur internationalisation, grâce notamment à son savoir-faire, son capital expérience, ses capacités financières et son ancrage dans les chaînes de valeurs de l'économie occidentale. A cet effet, REAGE organise le 25 mai à Paris une grande soirée Networking à l'occasion de son 12e Iftar annuel.

Mohamed Mendaci