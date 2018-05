CIAM Ascenseurs Algérie : Début de production en janvier 2019

La société mixte algéro-italienne spécialisée dans la fabrication et la maintenance d’ascenseurs, monte-malades et monte-charges, CIAM Ascenseurs Algérie, basée à Tlemcen, entamera, en janvier prochain, la production de ces équipements, a appris l’APS du représentant de la partie algérienne. L’accord d’association a été signé le 18 décembre dernier entre le partenaire italien CIAM Ascensorie Servizi Srl, et la partie algérienne représentée par la Société d’études et réalisations métalloplastiques (SOREMEP), a indiqué Abdelkader Zazoua. Cette entrée en production sera précédée, en septembre prochain, d’une présérie au niveau de la SOREMEP qui fournira les portes et cabines et, en décembre, par une opération d’installation des machines et équipements de production et lancement progressif de la fabrication au niveau de l’usine dont l’aménagement est en cours, a précisé le même responsable. Il est prévu également l’ouverture, toujours au niveau de la SOREMEP, d’une école de formation de 650 agents de maintenance agréés sur l’ensemble du territoire national.

Une cellule de recherche sur les ascenseurs sera créée au pôle universitaire de Chetouane, pour le développement de la recherche dans ce domaine. Le même responsable compte assurer la fourniture et la maintenance des ascenseurs à l’entreprise «GEST Immo» de l’AADL qui doit gérer, selon lui, un parc de 1.500 ascenseurs à l’échelle nationale. Enfin, cette SPA prévoit, également, l’exportation d’une partie de sa production. Activant dans le domaine des ascenseurs depuis 40 ans, le partenaire italien, détenteur de plusieurs brevets et marques, est une société activant au sein du Groupe CIAM, à laquelle s’est jointe la SOREMEP filiale du Groupe ENTC (Groupe Elec El Djazair), pour créer cette SPA, rappelle-t-on.

La société est dotée d’un capital social de 400 millions DA, détenu à 70 % par la partie algérienne et 30 % par celle italienne. Cette société qui produira 2.400 ascenseurs/an à partir de sa troisième année d’exercice, investira un montant de 317 millions DA et doit répondre à un besoin national estimé entre 3.000 et 3.500 ascenseurs/an.