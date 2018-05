Finance islamique : initiation aux produits Takaful

Après Salama Assurances Algérie, la BDL, c’est autour de la compagnie Trust Assurances d’initier, comme annoncé par son directeur général, Abdelhakim Hadjou, un projet de création d’une nouvelle gamme de produits dits Takaful.

L’objectif est de «diversifier» son offre et «décrocher» une part de marché notamment les clients qui ont une sensibilité par rapport à la licéité des produits d’assurance. A ce sujet, le premier responsable de la compagnie a souligné qu’«il s’agit de savoir si la conformité de l’assurance à la chari’a est une contrainte au développement du secteur des assurances ». Selon un sondage réalisé par le Conseil national des assurances (CNA), seulement 16,9% des Algériens considèrent que l’assurance est une contrainte par rapport à la religion. «L’aspect conformité avec la charia donnera certainement plus de confort dans une société en pleine mutation et ouverte aux changements et ainsi les 16,9% de la population seront intégrés parmi les prospects», indiquait M. Hadjou. Ce modèle d’assurance faisant partie du système de finance islamique, a-t-il ajouté, «commence à se répandre en Algérie.

L’évolution de la réglementation en Algérie, avec l’avènement de la nouvelle loi sur les assurances qui consacre un chapitre à l’assurance Takaful, boostera certainement ce nouveau dispositif. Les assureurs auront plus de possibilités et de facilités à proposer une nouvelle gamme de produits adaptés qui fonctionnent selon le modèle Takaful». Par ailleurs il y a lieu de préciser qu’«un projet de l’assurance Takaful, finalisé, se trouve au niveau du Conseil national des assurances, et sera transmis prochainement au ministère des Finances», a annoncé, en mars dernier, le directeur général de Salama Assurances Algérie. Les produits lancés proposent deux catégories de couverture.

Il est question de «General Takaful», qui porte sur la protection du patrimoine et sur les responsabilités des particuliers et entreprises. «Family Takaful», elle, propose des couvertures aux familles en cas d’accident, d’invalidité, de maladie, de décès, de solutions d’épargne et autres... par formule individuelle ou groupe. Présente actuellement dans plus de 75 pays, l’assurance Takaful a vu le jour dans les années 1970 dans le sillage du développement du système financier islamique. A ses débuts, le modèle est resté confiné dans les pays musulmans. C’est à partir de 2006, que l’assurance conforme au concept islamique a pris de l’ampleur et s’est propagée en Afrique et même en Europe. Selon une estimation établie par le cabinet Deloitte en 2012, le marché mondial de l’assurance Takaful atteindrait 20 milliards de dollars en 2017. Ces prévisions ont été largement dépassées dès 2014. A fin 2015, le rapport 2016 de « Islamic Financial Services Industry Stability» évalue ce marché à 23,2 milliards USD. Pour la même année, la croissance des primes se situe à 5% contre une baisse de 4,2% du marché mondial de l’assurance conventionnelle. Sur une période de dix ans, c’est-à-dire entre 2006 et 2015, la progression de l’assurance islamique est de 355%.

Fouad Irnatene