Tizi Ouzou : Entraide et volontariat

Solidarité et volontariat sont les maitres-mots dans de nombreux villages de la wilaya de Tizi-Ouzou pour se préparer à accueillir «dignement» le mois de Ramadan et recevoir les visiteurs durant la saison estivale.

L’entraide, appelée localement «tiwizi» ou «tachemlit», une vieille tradition toujours pratiquée à Tizi-Ouzou, réunit la communauté villageoise autour d’une action d’intérêt commun tel que l’aménagement d’une source, l’ouverture d’une piste, la construction d’une salle polyvalente ou celle d’une mosquée. Elle peut aussi avoir un intérêt individuel lorsqu’il s’agit d’aider un villageois à récolter ses olives ou à couler la dalle de sa nouvelle maison.

Depuis jeudi dernier et à l’initiative de comités de villages, d’association et d’élus locaux, des opérations de volontariat pour le nettoyage des villages menées tout au long de l’année, se multiplient et s’intensifient à travers le territoire de la wilaya en prévision de l’arrivée du Ramadan, mois de piété et de solidarité. Des villages et quartiers des communes de Beni Douala, Azazga, Yakourene, Bouzguene, Ain El Hammam, Tirmitine et Tizi-Ouzou, entre autre, ont profité du beau temps, le week-end dernier, pour initier des opérations de nettoyage et de désherbage des rues, fontaines, placettes et cimetières, pour préserver leur environnement et, par la même occasion, se prémunir contre d’éventuels feux de forêts, a-t-on appris des organisateurs. À Ihitoussene, dans la commune de Bouzguène, les femmes du village ont créé l’événement en lançant une vaste opération nettoyage. Armées de divers outils nécessaire pour cette opération (pelles, pioches, brouettes), des dames de tout âge, ont montré que la propreté ne s’arrête pas aux seuils de leurs maisons, mais concerne aussi les espaces communs à tous les villageois.

«Ca ne sert à rien de nettoyer chez soi, si, en sortant, les ordures nous agressent, nous et nos enfants», ont souligné des participantes à ce volontariat. Elles ont rappelé que ce village de forgerons est de toute façon propre grâce aux villageois attachés à la protection de l’environnement dans lequel ils vivent.

Les travaux ont porté beaucoup plus sur le désherbage et l’embellissement des rues et places publiques.

Dans d’autres villages, on s’active aussi a collecter les dons de bienfaiteurs pour la confection de «kits alimentaires» à remettre aux familles nécessiteuses. Et, comme le veut la tradition au niveau local, des collectes d’argent sont effectuées dans plusieurs villages de Tizi-Ouzou pour l’achat de veaux pour «tawezaat» ou «timechret», durant la quelle des quotas de viande sont distribués aux villageois, en prévision du mois de Ramadan.

D’autres villages se préparent à se joindre à cette marche de solidarité cette semaine, notamment pour la confection des colis alimentaires au profit des familles démunies et perpétuer ainsi cette belle tradition d’entraide.