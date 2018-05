Constantine : Mercuriale à la hausse

Contrairement au climat régnant actuellement sur la ville, la mercuriale est particulièrement brûlante en ce début du mois de ramadan, et ce comparativement aux prix affichés la semaine passée. En effet, aussi bien au niveau des principaux marchés de la commune du chef-lieu, qu’à ceux de Khroub et de la nouvelle ville Ali Mendjeli, les détaillants de fruits et légumes ont, comme d’un commun accord, décidé d’augmenter leurs tarifs, ce qui est devenu une habitude, en l’absence d’un contrôle strict et continu de la part des autorités. Ainsi, au marché des frères Bettou (ex-Ferrando), situé dans le quartier de Saint-Jean, la pomme de terre était proposée dimanche à 60 DA, soit 10 DA de plus qu’il y a à peine quelques jours, le kilogramme de tomates à 100 DA, celui de laitue à 150 DA, tandis que la courgette culminait à 180 DA, et les haricots verts à 280 DA. Concernant les fruits, l’augmentation était moins flagrante, en ce sens que la fraise était cédée à 220 DA en moyenne, contre 200 DA la semaine passée, alors que le prix de la banane était à son niveau habituel depuis des mois, soit 300 DA. Le citron, très prisé en cette période de jeûne, a connu en revanche une hausse vertigineuse, le kilogramme en étant à 350 DA, de même que les dattes, avec un prix moyen de 600 DA. Même constat au niveau du marché de la cité Emir Abdelkader (ex-Faubourg Lamy), ou encore des deux marchés Ritadj de la nouvelle ville, où les prix proposés, bien que légèrement plus bas, restaient hors de portée des petites, voire moyennes bourses. Autre mauvaise nouvelle, les étalages «sauvages» implantés au niveau de quelques points, à l’image de l’entrée d’Ali Mendjeli du côté de l’université Salah Boubnider, ont été démantelés, de même que les marchands ambulants de fruits et de légumes, ont été empêchés d’occuper les abords de chaussées, ce qui a causé beaucoup de frustration chez des citoyens obligés de sa rabattre sur ces marchands informels, lesquels leur font réaliser de substantielles économies.

Enfin, signalons au passage que le prix du poulet est passé de 250 DA à 350 DA, ce qui dénote d’un côté l’opportunisme des commerçants, grossistes et détaillants confondus, et de l’autre, l’inefficacité des contrôles opérés par la DCP.

Issam B.