Solidarité ramadhan : Les jeunes se mobilisent

Aider son prochain pour gagner l’agrément de Dieu, c’est l’esprit même de ce mois béni. L’islam exhorte au partage du repas de la rupture du jeûne (Iftar). C’est dans cet esprit de générosité, que s’organisent, chaque année, des opérations de solidarité pour les plus nécessiteux.

Les pouvoirs publics comme la société civile se mobilisent afin de combler au mieux les besoins des plus démunis. Ils sont au premier plan de cet élan de générosité en ce mois du ramadhan. Les jeunes Algériens se mobilisent plus que jamais pendant ce mois sacré : distribution de paniers alimentaires, de packs f’tour contenant des aliments de première nécessité en plus de l’organisation des «meidates» Ramadhan dans une ambiance de convivialité et de solidarité. Ces associations ont commencé avant le mois sacré a lancer des appels pour des dons dans l’objectif d’enrichir leurs ressources financières et humaines. Aussi, de vastes campagnes de collecte de denrées alimentaires ont été orchestrées au niveau des grandes surfaces et des petits commerces de quartier.

Ces mêmes associations, nouvelles technologies obligent, n’hésitent pas a recourir aux réseaux sociaux dont l’impact n’est plus a démontrer. Plusieurs bénévoles mettent a la disposition de ces associations des locaux emménagés spécialement pour le ramadhan pouvant accueillir des dizaines de personnes pour le f’tour.

Les initiatives citoyennes connaissent une extraordinaire vitalité en ce mois de piété avec, il faut le dire, une nouvelle vision, de nouvelles stratégies, Une autre manière de procéder mais toujours avec cette envie d’aider les autres, même s’il faut rester invisible et ne pas faire de vagues. «Nass El Kheir», «Ouled Bladi», «Chabab el-Rahma», tant de collectifs formés par des jeunes bénévoles qui donnent leur temps et s’activent au service des autres. Amina, une membre du collectif Nass El-kheir explique que les donations sont généralement collectées auprès des clients fréquentant les grandes surfaces commerciales, sur la base d’une autorisation délivrée par ces dernières. «Il y a des personnes qui nous remettent des sommes d’argent et d’autres, dit-elle, préfèrent acheter des produits alimentaires pour venir les déposer dans des chariots spécialement mis à leur disposition à coté des caisses». «En fin de journée, dit-elle, nous nous attelons à préparer les stocks de denrées récoltées pour les remettre aux personnes dans le besoin, avant le début du mois sacré».

Elle rajoute aussi que l’association gère, par ailleurs, un restaurant propriété d’un bénévole ouvert aux nécessiteux au niveau de Hay El Badr a coté de la bouche de métro «que nous assistons en assurant la préparation des repas ainsi que le nettoyage de la vaisselle».

Le collectif «Ouled Bladi» a distribué au premier jour du ramadhan

75 couffins du ramadhan aux familles dans le besoin. Pour la première fois au niveau de la municipalité d’El Biar l’association «Errissala»a distribué des couffins du ramadhan avant le mois saint, grâce aux efforts du président du Conseil populaire municipal. Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont tracé, pour leur part, un programme spécial solidarité pour le ramadan 2018. Une enveloppe de plus de 8 millions de dinars a été consacré à l'opération de solidarité "couffin de Ramadhan" au profit de plus de 2.000 familles nécessiteuses dans la capitale, avec la participation de la wilaya d'Alger, d'entreprises économiques et de bienfaiteurs.

Farida Larbi