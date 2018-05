Festival de Cannes : Le film japonais «une affaire de famille» lauréat de la palme d’or

Le festival de Cannes a offert sa 71e palme d’or au long-métrage «Une affaire de famille» du Japonais Hirokazu Kore-Eda, cinquième film en compétition qui raconte l'histoire des Shibata, une famille de voleurs à l'étalage, qui recueille une fillette orpheline maltraitée.

Présidé par l’actrice australienne Cate Blanchett, le jury de la 71e édition a également décerné, samedi soir, lors de la cérémonie de remise des prix, le Grand Prix du festival au réalisateur américain Spike Lee pour «BlacKkKlansman», alors que le prix du Jury a été octroyé à la Libanaise Nadine Labaki pour son film «Capharnaüm».

La Palme d'or spéciale a été remise au réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard, auteur de «Le livre d'image», tandis que le prix de la mise en scène a été attribué au polonais Pawel Pawlikowski pour «Cold War». Le prix du scénario, à deux textes en ex æquo, a été attribué à l'Italienne Alice Rohrwacher pour «Lazzaro Felice» et les Iraniens Jafar Panahi et Nader Saeivar pour «Trois visages».

Récipiendaire de l'Ours d'or à Berlin en 2005 pour «Taxi Téhéran», Jafar Panahi a récidivé avec «Trois visages» qui porte à l’écran le portrait de trois femmes iraniennes, en mettant en scène l'ambiguïté entre réalité et fiction avec l'histoire d'une célèbre actrice iranienne (Behnaz Jafari, dans son propre rôle) qui reçoit la vidéo d'une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice et pouvoir devenir comédienne. Place aux prestations des acteurs, le prix d'interprétation féminine a été attribué à la Kazhake Samal Esljamova pour son rôle dans «Ayka» de son compatriote Sergueï Dvortsevoï, alors que l'Italien Marcello Fonte a décroché le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans «Dogman» de Matteo Garrone.

La Caméra d'or a été remise au réalisateur belge Lukas Dhont pour son film «Girl», alors que la Palme d'or du court métrage a été attribuée à l'Australien Charles Williams pour son film «All these Creatures», et la mention spéciale du court métrage au chinois Wei Shujun pour «Yan Bian Shao Nian».



Nadine Labaki appelle à agir pour «l'enfance mal aimée»



La réalisatrice libanaise Nadine Labaki, couronnée par le prix du jury à Cannes, a appelé samedi à «ne plus continuer à tourner le dos et rester aveugle à la souffrance» des enfants des rues et maltraités. «Je voudrais vous inviter à réfléchir, parce que l'enfance mal aimée est à la base du mal dans le monde», a lancé la cinéaste en recevant son prix pour «Capharnaüm», un film sur l'enfance abandonnée qui a ému une partie de la critiqu. «On ne peut plus continuer à tourner le dos et rester aveugle à la souffrance de ces enfants qui se débattent comme ils peuvent dans ce capharnaüm qu'est devenu le monde», a ajouté la réalisatrice, découverte en 2007 à Cannes avec son premier film «Caramel». Tableau des laissés-pour-compte et des invisibles (les sans papiers au Liban), «Capharnaüm» suit les traces de Zain, 12 ans, un enfant des rues révolté, en guerre contre ses parents qui refusent de l'envoyer à l'école et lui donnent des coups à la place. «J'espère que ce film va pouvoir ouvrir le débat grâce à ce prix du plus grand festival de cinéma du monde», a-t-elle souligné.

